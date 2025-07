O Uganda reabriu as suas fronteiras terrestres com o leste da República Democrática do Congo, em posições controladas pelos rebeldes do M23, segundo as autoridades.

Chris Magezi, assistente militar do Chefe das Forças de Defesa (CDF) da Força de Defesa Popular do Uganda (UPDF), disse na sexta-feira que os postos fronteiriços foram reabertos na quinta-feira, seguindo uma ordem do Presidente Yoweri Museveni.

“Os postos fronteiriços entre o Uganda e a RDC nas zonas de Bunagana e Ishasha controladas pelo M23 foram reabertos. Isto vem na sequência de uma ordem presidencial através da CDF-UPDF para reabrir os postos fronteiriços”, afirmou Magezi numa publicação no X.

“Foi uma ação criminosa e contraproducente para bloquear o comércio significativo entre comunidades vizinhas, cuja sobrevivência e prosperidade dependem disso. Aqueles que o fizeram estão a ser investigados”, afirmou.

Os postos fronteiriços foram encerrados no final de janeiro depois de os rebeldes do M23 terem tomado Goma, a capital da província de Kivu do Norte da RDC.

Os rebeldes do M23 intensificaram a sua ofensiva no leste da RDC em novembro de 2021.

O grupo, alegadamente apoiado pelo Ruanda, controla actualmente um território significativo no leste da RDC, incluindo as capitais provinciais de Goma e Bukavu, que tomou no início deste ano.

Os rebeldes capturaram a fronteira de Bunagana em junho de 2022. Desire Kanyamarere, uma autoridade congolesa local, disse aos jornalistas na quinta-feira que o encerramento da fronteira tinha deixado os residentes de ambos os lados sem emprego, resultando em pobreza.

A província de Kivu do Norte, no sul da RDC, é um mercado importante para os produtos ugandeses.