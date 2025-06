O Ruanda e a República Democrática do Congo (RDC) vão assinar na sexta-feira, em Washington, um acordo para pôr fim a anos de conflito no leste da RDC, que já fez milhares de mortos.

Mas subsistem dúvidas sobre a ambiguidade do acordo e os interesses políticos e económicos que lhe estão subjacentes.

O acordo surge após meses de diplomacia liderada pela administração Trump, que celebrou publicamente a iniciativa.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, também expressou a sua frustração por não ter sido galardoado com o Prémio Nobel da Paz pelo seu envolvimento.

No entanto, os críticos alertam para a falta de clareza do acordo, nomeadamente no que diz respeito ao seu enquadramento económico.

O leste da RDC é rico em minerais como o cobalto e o lítio - vitais para os veículos eléctricos - e os EUA estão ansiosos por contrariar a crescente influência da China na região.

O grupo rebelde M23, constituído maioritariamente por pessoas de etnia tutsi, renovou as suas ofensivas no final de 2021, capturando grandes extensões de território, incluindo Goma, uma cidade-chave perto da fronteira com o Ruanda.

Kinshasa tem acusado repetidamente Kigali de apoiar o M23 - uma alegação que Washington apoia.

O Ruanda nega esta acusação, insistindo antes na ação contra as FDLR - um grupo constituído por elementos da etnia Hutus, incluindo figuras ligadas ao genocídio de 1994.

O acordo será assinado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Olivier Nduhungirehe, e da RDC, Therese Kayikwamba Wagner, na presença do Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, de acordo com o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

A Casa Branca diz que Trump também se vai encontrar com os dois ministros na Sala Oval.

Numa declaração conjunta, os três países afirmam que o acordo inclui o compromisso de respeitar a integridade territorial, proibir as hostilidades e desarmar todos os grupos armados não estatais.

Refere-se também a um “quadro de integração económica regional” e a uma cimeira planeada envolvendo Trump, o Presidente do Ruanda, Paul Kagame, e o Presidente da RDC, Felix Tshisekedi.

O acordo foi mediado com a ajuda do Catar e de Massad Boulos, um empresário libanês-americano que é o conselheiro sénior de Trump para África e sogro da sua filha Tiffany.

Controvérsia sobre o aspecto económico

Denis Mukwege, o médico congolês que recebeu o Prémio Nobel da Paz de 2018 pelos seus esforços para acabar com a violência sexual em tempo de guerra, criticou o acordo por recompensar a agressão.

Em comunicado, afirmou que o acordo “equivaleria a conceder uma recompensa pela agressão, legitimando a pilhagem dos recursos naturais congoleses e forçando a vítima a alienar o seu património nacional, sacrificando a justiça para garantir uma paz precária e frágil”.

Antes da assinatura, a Africa Intelligence noticiou que o acordo exige que o Ruanda recue nas suas “medidas defensivas” e que a RDC corte os laços com as FDLR.

Mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda negou a notícia, dizendo: “As expressões ‘Força de Defesa do Ruanda’, ‘tropas ruandesas’ ou ‘retirada’ não constam em lado nenhum do documento”.

O principal diplomata da RDC tinha dito, durante a sua visita a Washington em abril, que Kigali devia retirar-se do território congolês.

Ambos os países estão a trabalhar para manter o favor de Washington.

O Ruanda discutiu o acolhimento de migrantes deportados dos EUA - uma das principais prioridades políticas de Trump.

Entretanto, Kinshasa está a propor um acordo de investimento com os Estados Unidos, inspirado num acordo sobre minerais que Washington já fez com a Ucrânia.