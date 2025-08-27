O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ignorou os recentes comentários russos que questionam a legitimidade do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, qualificando-os de “postura”.

“Não importa o que eles dizem. Toda a gente está a fingir. São tudo tretas”, disse Trump aos jornalistas na terça-feira, após uma reunião de gabinete de mais de três horas na Casa Branca.

Trump estava a responder aos comentários do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, que no domingo lançou dúvidas sobre a legitimidade constitucional de Zelensky.

“O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está disposto a reunir-se com Zelensky quando a agenda estiver pronta para uma cimeira”, disse Lavrov à NBC News.

“A legitimidade é outra questão”.

“Reconhecemo-lo (Zelensky) como o chefe de facto do regime e, nessa qualidade, estamos prontos para nos encontrarmos com ele. Mas quando se trata de assinar documentos legais... precisamos de um entendimento muito claro por parte de todos de que a pessoa que está a assinar é legítima e, de acordo com a Constituição da Ucrânia, o Sr. Zelensky não o é neste momento”, afirmou.