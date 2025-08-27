O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ignorou os recentes comentários russos que questionam a legitimidade do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, qualificando-os de “postura”.
“Não importa o que eles dizem. Toda a gente está a fingir. São tudo tretas”, disse Trump aos jornalistas na terça-feira, após uma reunião de gabinete de mais de três horas na Casa Branca.
Trump estava a responder aos comentários do Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergey Lavrov, que no domingo lançou dúvidas sobre a legitimidade constitucional de Zelensky.
“O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, está disposto a reunir-se com Zelensky quando a agenda estiver pronta para uma cimeira”, disse Lavrov à NBC News.
“A legitimidade é outra questão”.
“Reconhecemo-lo (Zelensky) como o chefe de facto do regime e, nessa qualidade, estamos prontos para nos encontrarmos com ele. Mas quando se trata de assinar documentos legais... precisamos de um entendimento muito claro por parte de todos de que a pessoa que está a assinar é legítima e, de acordo com a Constituição da Ucrânia, o Sr. Zelensky não o é neste momento”, afirmou.
Lavrov disse ainda que Putin transmitiu a disponibilidade de Moscovo para continuar as conversações de paz diretas com Kiev durante o seu último telefonema com Trump, mas advertiu que uma cimeira de alto nível entre Putin e Zelensky deve ser “muito bem preparada”.
Na sua reunião de 15 de agosto com Putin no Alasca, Trump sugeriu que os líderes da Rússia e da Ucrânia poderiam reunir-se diretamente para negociações de paz destinadas a pôr termo à guerra.
Na reunião do gabinete de terça-feira, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, disse que as discussões sobre o conflito teriam lugar esta semana e manifestou a esperança de que a guerra pudesse terminar até ao final do ano.
Zelensky afirmou que Kiev estava em contacto com países que poderiam acolher uma cimeira com a Rússia.