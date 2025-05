O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e a Primeira-Ministra italiana, Giorgia Meloni, reuniram-se em Roma para a quarta cimeira intergovernamental entre os seus países, numa altura em que os laços bilaterais, que abrangem a defesa e o comércio, estão a ganhar um novo impulso.

Os dois líderes já se reuniram anteriormente em contextos multilaterais, desde as Nações Unidas até às cimeiras da NATO, discutindo uma série de desafios geopolíticos, incluindo a guerra na Ucrânia, a reabilitação do governo da Síria na comunidade global e o reforço da defesa e da cooperação comercial.

“A cimeira correu bem... Nas relações bilaterais, foi assinada uma declaração conjunta com o objetivo de aumentar o comércio bilateral para 40 mil milhões de euros”, afirmou Valeria Giannotta, a diretora científica do Observatório CeSPI sobre a Türkiye. Em declarações à TRT World a partir da cimeira, onde está a moderar uma sessão temática, Giannotta salientou a dinâmica crescente.

Para além da cimeira política de alto nível entre Meloni e Erdogan, um fórum empresarial reunirá mais de 500 empresários turcos e italianos que procuram explorar novas oportunidades de investimento.

“Sinergias crescentes”

Durante a cimeira, “foi declarado que a Türkiye é um ‘país extraordinário para a Itália’”, diz Giannotta, sublinhando como os laços mútuos entre os dois Estados se estão a fortalecer-se. “Vão ser assinados vários acordos em diferentes sectores. Do ponto de vista empresarial, o foco é a energia, a economia circular, a defesa e a inovação na indústria transformadora.”

“Estamos muito entusiasmados. Acredito que todos os turcos aqui presentes partilham o mesmo entusiasmo”, disse a Elif Çomoglu Ulgen, Embaixadora da Türkiye na Itália, à Agência Anadolu (AA). “Há muito tempo que nos preparamos para esta cimeira”, acrescentou, referindo que o entusiasmo é notável também do lado italiano.

“O volume de comércio bilateral entre os dois países aumentou significativamente nos últimos anos, de 10 mil milhões de dólares em 2019 para 32,2 mil milhões de dólares até ao final de 2024”, disse Ulgen.

Mais de 1600 empresas italianas operam atualmente na Türkiye, com investimentos que totalizam 5 mil milhões de dólares, de acordo com a Lale Cander, a presidente do Conselho Empresarial Türkiye-Itália no Conselho de Relações Económicas Externas (DEİK). “Os investimentos estão concentrados em sectores como o automóvel, a energia, as infra-estruturas, a logística, a banca e a alimentação. Empresas como a Fiat, a Pirelli, a Eni e a Barilla operam eficazmente na Türkiye há muitos anos”, disse à AA.

Erdogan e Meloni pretendem aumentar o volume comercial entre a Türkiye e a Itália.

Cander falou de outra tendência. “As empresas turcas começaram a tornar-se visíveis na Itália, principalmente nos sectores como têxtil, alimentar e automóvel. O aumento dos investimentos centrados na alta tecnologia e na investigação e desenvolvimento (I&D), em particular, mostra que o capital turco em Itália está também a passar por uma transformação.”

Giannotta sublinhou a evolução desta relação: “O futuro é feito de sinergias crescentes. Também nos mercados terceiros”, apontando para potenciais empresas comuns em África. “Para além das sinergias crescentes, há também a intenção de trabalhar na regulamentação”, afirmou Giannotta. “O objetivo é ter um quadro normativo que possa aumentar a confiança das empresas turcas e italianas”.

Reforçar os laços no domínio da defesa

Há muitos sinais deste no aprofundamento desta parceria entre os dois países, uma vez que a colaboração no domínio da defesa é o foco principal.

No dia 7 de abril, o Ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, visitou Ancara para negociar com o seu homólogo turco, Yasar Guler, sobre o reforço dos laços militares entre os dois aliados da NATO.

Durante a cimeira em curso, os laços no sector da defesa é o principal foco. Segundo Giannotta, ambas as partes sublinharam que têm a responsabilidade de garantir a estabilidade e a segurança na região mediterrânica.

No início deste ano, a Baykar, o principal fabricante de drones da Türkiye, cujos sistemas não tripulados foram utilizados no Azerbaijão, na Líbia, na Ucrânia e na Etiópia, assinou um acordo estratégico com a Leonardo SpA, uma empresa italiana gigante do sector aeroespacial e da defesa. No final do ano passado, a Baykar adquiriu também a Piaggio Aerospace.

“Com a Baykar, estamos a criar um novo interveniente de referência nas tecnologias não tripuladas, que desempenharão um papel cada vez mais crucial no sector da defesa nos próximos anos”, afirmou Roberto Cingolani, CEO da Leonardo SpA. Espera-se que a parceria abra novas oportunidades para o sector da defesa no mercado europeu, estimado em 100 mil milhões de dólares.

Desde a aquisição da Piaggio Aerospace pela Baykar até à criação da empresa comum Leonardo-Baykar, os avanços recentes “elevaram” as relações entre a Türkiye e a Itália a “um novo nível estratégico, particularmente no sector aeroespacial”, escreveu Giannotta num relatório anterior relacionado com a atual cimeira de Roma.