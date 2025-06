O Presidente Donald Trump falou com o Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, depois de os militares norte-americanos terem lançado ataques contra três instalações nucleares iranianas, disse um alto funcionário da Casa Branca.

Os Estados Unidos também “avisaram Israel antes dos ataques”, disse o responsável à AFP, sob condição de anonimato, quando Washington se juntou à campanha aérea de Israel contra o Irão.

O Presidente Donald Trump anunciou que as forças armadas norte-americanas se juntaram a Israel para lançar ataques militares contra o Irão.

“Completámos o nosso bem-sucedido ataque às três instalações nucleares do Irão, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan”, escreveu Trump.

Após o seu anúncio, uma reportagem da Axios disse que Israel foi notificado com antecedência pela administração Trump sobre os ataques, citando um alto funcionário israelita.

Outro responsável israelita disse ao Axios que foram utilizados bombardeiros furtivos B-2 na operação.

De acordo com um relatório, os EUA lançaram seis bombas bunker-buster na instalação nuclear de Fordow e realizaram dezenas de ataques com mísseis de cruzeiro submarinos em dois outros locais, parte do programa nuclear do Irão.

Segundo a Fox News, Trump descreveu em pormenor os ataques ao apresentador de televisão Sean Hannity, dizendo que cada uma das bombas “bunker-buster” pesava 15 toneladas e que foram lançadas a partir de bombardeiros furtivos americanos B-2.

No total, 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk foram disparados de submarinos americanos contra as instalações nucleares de Natanz e Isfahan, acrescentou.