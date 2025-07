O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, disse que o reinício das negociações nucleares depende de uma garantia clara dos EUA, para se absterem de qualquer agressão militar contra Teerão.

"Não espero que as negociações sejam retomadas imediatamente", disse Araghchi à CBS News na terça-feira.

"Antes de decidirmos voltar a envolver-nos, precisamos de garantias de que os EUA não voltarão a visar-nos militarmente enquanto as discussões estiverem em curso. Considerando todos os fatores, é necessário mais tempo", afirmou.

Os comentários surgem em meio a trocas diplomáticas em curso após um conflito de 12 dias que levou a região à beira de uma guerra mais ampla.

Na segunda-feira, a Casa Branca confirmou as negociações entre o enviado do Presidente dos EUA Donald Trump para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e funcionários iranianos, sinalizando um progresso cauteloso no sentido de aliviar as tensões.

'Uma questão de orgulho e glória nacional'

Araghchi reiterou a posição firme do Irão sobre o seu programa nuclear, descrevendo-o como "uma questão de orgulho e glória nacional" da qual Teerão "não recuará facilmente".

Também sublinhou a capacidade demonstrada pelo Irão de se defender durante as recentes hostilidades.

"Provámos durante esta guerra imposta de 12 dias que conseguimos proteger a nossa soberania", afirmou.

"Se a agressão for retomada, responderemos de forma decisiva."

O conflito eclodiu a 13 de junho quando Israel lançou ataques aéreos visando instalações militares, nucleares e civis iranianas dentro das suas fronteiras, matando pelo menos 935 pessoas e ferindo mais de 5.300, segundo o Ministério da Saúde do Irão.

Em retaliação, o Irão disparou mísseis e drones contra alvos israelitas, resultando em pelo menos 29 mortes e mais de 3.400 feridos, segundo números divulgados pela Universidade Hebraica de Jerusalém.

A crise escalou ainda mais quando os Estados Unidos conduziram ataques aéreos nas instalações nucleares iranianas de Fordow, Natanz e Isfahan, intensificando os receios de uma guerra regional mais ampla.

Um cessar-fogo mediado pelos EUA entrou em vigor a 24 de junho, trazendo uma pausa temporária às hostilidades enquanto os esforços diplomáticos continuam a procurar uma resolução de longo prazo.