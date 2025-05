Uma delegação de membros democratas do Congresso deslocou-se ao Louisiana para se encontrar com Rumeysa Ozturk e Mahmoud Khalil, que permanecem sob custódia nos centros de detenção do Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE), apelidando a sua detenção de “vergonha nacional” e exigindo a sua libertação imediata.

Ozturk, uma cidadã turca que está a tirar um doutoramento na Universidade de Tufts, e Khalil, um palestiniano com green card e recém-licenciado pela Universidade de Columbia, foram detidos separadamente no mês passado por agentes federais no âmbito da crescente repressão da administração Trump contra estudantes pró-palestinianos. Nenhum deles foi acusado de qualquer crime.

A delegação - liderada pelo congressista Troy Carter, do Louisiana - deslocou-se às instalações do ICE em Jena na terça-feira, onde Khalil está detido, e depois conduziu duas horas para sul, até Basile, para visitar Ozturk, segundo a CNN.

O grupo incluía o senador Ed Markey e os congressistas Jim McGovern e Ayanna Pressley, de Massachusetts, e o congressista Bennie Thompson, do Mississippi.

Numa conferência de imprensa após o encontro com Khalil e Ozturk, o senador Markey afirmou que a sua detenção constitui uma violação do direito da Primeira Emenda à liberdade de expressão e do direito da Quinta Emenda a um processo justo.

"A administração Trump sente que tem o direito de pegar em pessoas de todo o nosso país e colocá-las em instalações como esta. É uma vergonha nacional", acrescentou.

Ozturk foi detida em março depois de ter sido alvo do site pró-Israel Canary Mission por ter sido coautora de um artigo de opinião que apelava à Universidade Tufts para que desinvestisse em Israel e reconhecesse o "genocídio palestiniano".

“Ela foi raptada”, disse Pressley. “Levada da incrível, unida e diversificada comunidade de Somerville.”

"Estava a caminho de uma refeição do iftar (durante o mês de jejum muçulmano do Ramadão) para quebrar o jejum. Tinha fome e foi-lhe negada comida. Tinha sede e foi-lhe negada água. Foi maltratada".

Khalil, um residente permanente legal casado com uma cidadã americana, foi detido devido à sua participação em protestos pró-Palestina na Universidade de Columbia. Apesar de não ter qualquer acusação criminal contra si, foi-lhe recentemente negada a liberdade temporária para poder assistir ao nascimento do seu primeiro filho.

"Não se trata de fazer cumprir a lei - isto está a levar-nos para um Estado autoritário. Preocupa-me muito que esta administração esteja a dar início a uma nova era de McCarthyismo", disse McGovern.

De acordo com Markey, a administração Trump transferiu deliberadamente os dois estudantes para Louisiana, longe de suas casas e redes de apoio em Massachusetts e Nova York, a fim de colocá-los sob a jurisdição do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito - um local amplamente visto como hostil aos direitos dos imigrantes.

“Trouxeram-na a 1.500 quilómetros de Somerville, Massachusetts”, disse Markey, referindo-se a Ozturk.

"Porque é que fizeram isso? Porque este é o Tribunal de Recurso do Circuito mais conservador dos Estados Unidos da América. Estão a tentar limitar os direitos constitucionais de Rumeysa Ozturk e Mahmoud Khalil".

O legislador também alertou para o estado de saúde de Ozturk.

“Ela sofreu vários ataques de asma”, disse Markey. “Eles não estão a receber os cuidados médicos de que necessitam e que merecem nestas instalações”.

Pressley disse que Khalil, que fugiu da Síria sob o regime de Assad, entende em primeira mão o que é a repressão política.

“Ele sabe o que é um regime autoritário - e é isto que aconteceu”, afirmou.

Perdeu o nascimento do filho

Mahmoud Khalil, ativista pró-palestiniano detido, perdeu o nascimento do seu filho depois de as autoridades americanas terem recusado a sua libertação temporária, informou a sua mulher.

Estudante de pós-graduação na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, Khalil foi um dos líderes mais visíveis dos protestos contra a guerra de Israel em Gaza, realizados em todo o país, e foi detido pelas autoridades de imigração em 8 de março.

Foi-lhe ordenada a deportação, apesar de ser residente permanente nos EUA como titular de um “green card” através da sua mulher, Noor Abdalla, cidadã americana.

Abdalla disse na segunda-feira que o Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE) negou um pedido de libertação temporária de Khalil para o nascimento do seu filho.

“Esta foi uma decisão propositada do ICE para me fazer sofrer a mim, ao Mahmoud e ao nosso filho”, afirmou num comunicado.

"O meu filho e eu não devíamos estar a passar os seus primeiros dias na Terra sem o Mahmoud. O ICE e a administração Trump roubaram estes momentos preciosos à nossa família, numa tentativa de silenciar o apoio de Mahmoud à liberdade dos palestinianos", afirmou.

Ela deu à luz em Nova Iorque. Khalil foi transferido para o estado da Louisiana, no sul do país, numa aparente tentativa de encontrar um juiz que simpatizasse com a repressão à imigração do Presidente Donald Trump.

Os conselheiros de Trump acusaram os manifestantes pró-Palestina de promoverem o antissemitismo e o terrorismo, acusações que os activistas negam.

O Secretário de Estado Marco Rubio invocou uma lei aprovada durante o “Red Scare” dos anos 50 que permite aos Estados Unidos afastar estrangeiros considerados adversos à política externa dos EUA.

Rubio argumenta que as protecções constitucionais dos EUA em matéria de liberdade de expressão não se aplicam aos estrangeiros e que só ele pode tomar decisões sem controlo judicial.

Repressão contra estudantes

A detenção de Ozturk e Khalil faz parte de uma repressão mais ampla da administração Trump contra o ativismo pró-Palestina, que visa principalmente os estudantes.

Poucos dias depois da detenção de Khalil, a alegação de Trump surgiu após a detenção de outro estudante pró-Palestina, Badar Khan Suri, um investigador indiano da Universidade de Georgetown. O seu advogado disse que ele foi detido devido à identidade palestiniana da sua mulher.

Após a detenção de Suri, as autoridades perseguiram outro estudante pró-Palestina, Momodou Taal, pedindo-lhe que se entregasse.

Em 25 de março, Yunseo Chung, uma estudante da Universidade de Columbia, disse que processou a administração Trump para impedir a sua deportação dos EUA devido à sua participação num protesto pró-Palestina na primavera passada.

Na semana passada, as autoridades prenderam Mohsen Mahdwai, um ativista pró-Palestina e também estudante da Universidade de Columbia, durante a sua entrevista de cidadania.

Outros estudantes, como Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan e Alireza Doroudi, foram detidos ou auto-deportados.