O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impediu um plano israelita para assassinar o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, disse um alto funcionário dos EUA à AFP.

“Descobrimos que os israelitas tinham planos para atingir o líder supremo do Irão. O Presidente Trump era contra e dissemos aos israelitas que não o fizessem”, disse a autoridade norte-americana no domingo, falando sob condição de anonimato.

Antes disso, o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu esquivou-se a uma pergunta sobre relatos de que Trump tinha pedido ao seu país para não matar Khamenei.

“Não vou entrar nesse assunto”, disse à Fox News.

“Mas posso dizer-vos que faremos o que for preciso, e penso que os Estados Unidos sabem o que é bom para os Estados Unidos”, disse.

Os comentários surgiram no momento em que Israel e o Irão trocaram mais um ataque de mísseis no domingo, com os residentes a serem aconselhados a procurar abrigo quando se ouviram estrondos sobre Jerusalém e os sistemas de defesa aérea a serem activados em Teerão.

Após décadas de inimizade e uma prolongada guerra secreta travada através de representantes e operações secretas, o último conflito marcou a primeira vez que os países trocaram ataques com tanta intensidade, desencadeando receios de um longo conflito que poderá engolir todo o Médio Oriente.

Tudo começou na sexta-feira, quando Israel lançou um ataque que matou comandantes militares de topo e cientistas nucleares e atingiu bases militares, instalações nucleares e zonas residenciais em todo o país.

O ataque não provocado de Telavive desencadeou o conflito, levando o Irão a realizar ataques de retaliação contra Israel.

Os ataques e contra-ataques têm continuado desde então.

Netanyahu também sugeriu veementemente à Fox News que Israel tinha matado o chefe dos serviços secretos iranianos, Mohammad Kazemi, dizendo que tinha recentemente “apanhado o chefe dos serviços secretos e o seu adjunto em Teerão”, enquanto os seus jactos realizavam ataques sobre a capital.

Trump insistiu que Washington, um forte aliado de Israel, “não teve nada a ver” com a campanha de bombardeamento israelita.

O Presidente norte-americano sublinhou à ABC News, no domingo, que os Estados Unidos “não estão, neste momento”, envolvidos na ação militar. Afirmou ainda que estaria “aberto” a que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, fosse um mediador para resolver o conflito.