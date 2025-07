O chefe dos serviços secretos turcos reuniu-se com uma delegação do Hamas para discutir as medidas a tomar para um cessar-fogo e a entrega de ajuda em Gaza, informaram fontes de segurança.

De acordo com as fontes, o chefe da Organização Nacional de Inteligência, Ibrahim Kalin, reuniu-se no domingo com a delegação liderada por Muhammad Darwish, o chefe do conselho de liderança do grupo palestiniano Hamas.

A tragédia humanitária em Gaza foi o primeiro ponto de discussão durante a reunião, acrescentaram.

A reunião também abordou os esforços da Türkiye junto da comunidade internacional para pôr fim à tragédia humanitária e à destruição em Gaza e garantir a passagem imediata da ajuda.

Foi igualmente discutida a obtenção de um consenso entre os grupos palestinianos durante este período crítico.

Durante a reunião, Kalin sublinhou que a Türkiye está ao lado do povo palestiniano.