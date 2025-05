O Partido Democrático da Coreia do Sul, na sua oposição, instou na segunda-feira o Tribunal Constitucional do país a pronunciar-se rapidamente sobre a destituição do Presidente Yoon Suk-yeol, afirmando que manter o país à espera é “irresponsável” e aprofunda a divisão social.



Enquanto o tribunal, composto por oito membros, prosseguia as suas deliberações ao longo da terceira semana, as tensões políticas aumentaram entre os que exigem a destituição de Yoon por ter declarado uma lei marcial de curta duração em dezembro e os apoiantes que querem a sua reintegração.



O tribunal terminou de ouvir as declarações em 25 de fevereiro, tendo Yoon afirmado que a sua declaração de lei marcial era necessária para erradicar os elementos “anti-estatais”, mas que nunca teve a intenção de impor totalmente o regime militar de emergência.



“O país e o povo chegaram a um ponto de rutura”, declarou Kim Min-seok, membro da direção do Partido Democrático. “Aguardamos a decisão responsável do tribunal. Mais atrasos não são normais e são irresponsáveis”, disse ele numa reunião do partido.



Em 2017, a antiga Presidente Park Geun-hye foi destituída do cargo 11 dias após a apresentação dos argumentos finais do Tribunal Constitucional no seu processo de destituição.

Os cidadãos sul-coreanos reuniram-se em grande número na capital, Seul, apoiando a destituição do líder conservador, afirmando que o atraso foi frustrante e agravou a confusão.



Yoon foi destituído pelo Parlamento, controlado pelo Partido Democrático, em dezembro, por violação dos seus deveres constitucionais. Segundo a moção de destituição, Yoon cometeu actos que constituem uma grave ameaça ao estado de direito e que o desqualificam para o cargo.



Yoon está a ser julgado separadamente sob a acusação de liderar uma insurreição, que é punível com pena de morte ou prisão perpétua.



As consequências da declaração de lei marcial de Yoon acentuaram as clivagens entre os conservadores e os liberais e a opinião pública, aumentando a pressão sobre as instituições e colocando no limbo grande parte da elaboração das políticas governamentais.



Alguns dos principais comandantes militares do país foram afastados das suas funções e enfrentam processos penais pelo seu papel no decreto da lei marcial. O julgamento do antigo Ministro da Defesa Kim Yong-hyun, acusado de insurreição, tem início na segunda-feira.



O Primeiro-Ministro Han Duck-soo, que foi brevemente presidente interino depois de Yoon ter sido destituído e suspenso do poder em 14 de dezembro, também foi destituído e o país é agora liderado pelo Ministro das Finanças Choi Sang-mok.