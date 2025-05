O líder do exército sudanês saudou uma oferta turca para resolver o conflito violento de 20 meses entre as suas forças e os seus rivais paramilitares.

Durante uma reunião em Porto Sudão, no sábado, Abdel Fattah al Burhan pediu ao Vice-ministro turco dos Negócios Estrangeiros, Burhanettin Duran, que transmitisse ao Presidente Erdogan que “a liderança sudanesa saúda esta iniciativa”. Esta informação foi revelada durante um briefing do Ministro dos Negócios Estrangeiros sudanês, Ali Youssef, após a reunião.

“O Sudão precisa de irmãos e amigos como a Türkiye”, disse Youssef, acrescentando que ‘esta iniciativa pode levar à paz no Sudão’.

Duran, por seu lado, afirmou que o processo de paz “exige esforços conjuntos” e que a Türkiye está “pronta a assumir o papel de mobilizar outros actores regionais para pôr fim a este conflito”.

Na semana passada, os Emirados Árabes Unidos (EAU) saudaram os “esforços diplomáticos da Türkiye para resolver a atual crise no Sudão”.

“Os Emirados Árabes Unidos estão totalmente preparados para cooperar e coordenar os esforços turcos e todas as iniciativas diplomáticas para pôr fim ao conflito no Sudão e encontrar uma solução global para a crise”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos EAU.

No início de dezembro, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, numa conversa telefónica com Burhan do Sudão, declarou que a Türkiye poderia intervir para “resolver os diferendos entre o Sudão e os Emirados Árabes Unidos” e para impedir que o Sudão “se tornasse um campo de interferência estrangeira”.



Aumento da Tensão

O governo militar sudanês tem acusado repetidamente os Emirados Árabes Unidos de apoiar as Forças de Apoio Rápido (RSF). No entanto, os EAU têm negado sistematicamente estas alegações.

No mês passado, o governo sudanês afirmou que as RSF tinham efectuado ataques a partir do vizinho Chade com drones montados pelos EAU.

A guerra no Sudão opôs Burhan ao seu antigo adjunto e líder das RSF, Mohamed Hamdan Dagalo. Esta guerra matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou 12 milhões.

Os analistas alertam para o facto de que a intervenção de outros países apenas irá prolongar o sofrimento.