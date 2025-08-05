O Uganda está à beira de uma emergência humanitária, enquanto se prepara para acolher um número recorde de 2 milhões de refugiados até ao final de 2025, no contexto de uma das piores crises de financiamento em décadas, alertou a agência de refugiados da ONU (ACNUR).

“O financiamento emergencial esgota-se em setembro”, disse Dominique Hyde, Diretora de Relações Externas do ACNUR, na segunda-feira. “Mais crianças morrerão de desnutrição, mais meninas serão vítimas de violência sexual e famílias ficarão sem abrigo ou proteção, a menos que o mundo tome uma atitude.”

Desde o início do ano, uma média de 600 pessoas têm cruzado diariamente para o Uganda, fugindo da violência e instabilidade no Sudão, Sudão do Sul e República Democrática do Congo.

A nação da África Oriental, que já abriga 1,93 milhão de refugiados—mais da metade deles crianças—permanece como o maior país anfitrião de refugiados na África e o terceiro maior globalmente.

No entanto, enquanto o fluxo continua, o apoio internacional está diminui.

‘Uganda não pode fazer isto sozinho’