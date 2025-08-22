O Departamento de Estado dos EUA afirmou que todos os 55 milhões de estrangeiros com vistos para os Estados Unidos estão sujeitos a revisão contínua, à medida que o Presidente Donald Trump intensifica a sua repressão aos vistos e à imigração.

“A verificação contínua do Departamento inclui todos os mais de 55 milhões de estrangeiros que actualmente possuem vistos válidos para os EUA”, afirmou na quinta-feira um funcionário do Departamento de Estado.

“O Departamento de Estado revoga vistos sempre que há indícios de uma potencial inelegibilidade, o que inclui coisas como quaisquer indicadores de permanência ilegal, actividade criminosa, ameaças à segurança pública, envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou apoio a uma organização terrorista.”

Embora o funcionário não tenha chegado a dizer que todos os vistos estavam sob revisão activa, a mensagem foi clara de que o Governo considera todos os titulares de vistos alvos legítimos.

O funcionário, que falou sob condição de anonimato, disse que o escrutínio está a intensificar-se, especialmente para estudantes.

“Estamos a rever todos os vistos de estudante”, disse o funcionário, acrescentando que o Departamento de Estado está “a monitorizar constantemente o que as pessoas dizem” nas redes sociais, que os requerentes agora são obrigados a divulgar.

O Secretário de Estado Marco Rubio recorreu a uma lei obscura para revogar vistos de pessoas consideradas contrárias aos interesses da política externa dos EUA, visando especialmente manifestantes anti-Israel.

O Departamento de Estado afirmou que revogou 6.000 vistos desde que Rubio assumiu o cargo com Trump em janeiro — quatro vezes o número revogado pela administração de Joe Biden no mesmo período do ano anterior.

Rubio argumentou que o governo pode emitir e revogar vistos sem revisão judicial, dizendo que cidadãos não norte-americanos não gozam do direito constitucional norte-americano à liberdade de expressão.

Mas os juízes reagiram em alguns casos de grande repercussão.