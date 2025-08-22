O Departamento de Estado dos EUA afirmou que todos os 55 milhões de estrangeiros com vistos para os Estados Unidos estão sujeitos a revisão contínua, à medida que o Presidente Donald Trump intensifica a sua repressão aos vistos e à imigração.
“A verificação contínua do Departamento inclui todos os mais de 55 milhões de estrangeiros que actualmente possuem vistos válidos para os EUA”, afirmou na quinta-feira um funcionário do Departamento de Estado.
“O Departamento de Estado revoga vistos sempre que há indícios de uma potencial inelegibilidade, o que inclui coisas como quaisquer indicadores de permanência ilegal, actividade criminosa, ameaças à segurança pública, envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou apoio a uma organização terrorista.”
Embora o funcionário não tenha chegado a dizer que todos os vistos estavam sob revisão activa, a mensagem foi clara de que o Governo considera todos os titulares de vistos alvos legítimos.
O funcionário, que falou sob condição de anonimato, disse que o escrutínio está a intensificar-se, especialmente para estudantes.
“Estamos a rever todos os vistos de estudante”, disse o funcionário, acrescentando que o Departamento de Estado está “a monitorizar constantemente o que as pessoas dizem” nas redes sociais, que os requerentes agora são obrigados a divulgar.
O Secretário de Estado Marco Rubio recorreu a uma lei obscura para revogar vistos de pessoas consideradas contrárias aos interesses da política externa dos EUA, visando especialmente manifestantes anti-Israel.
O Departamento de Estado afirmou que revogou 6.000 vistos desde que Rubio assumiu o cargo com Trump em janeiro — quatro vezes o número revogado pela administração de Joe Biden no mesmo período do ano anterior.
Rubio argumentou que o governo pode emitir e revogar vistos sem revisão judicial, dizendo que cidadãos não norte-americanos não gozam do direito constitucional norte-americano à liberdade de expressão.
Mas os juízes reagiram em alguns casos de grande repercussão.
Campanha acirrada
Mahmoud Khalil, um residente permanente legal que liderou protestos pró-palestinianos na Universidade de Columbia, foi libertado por um juiz em junho.
Poucos dias após a prisão de Khalil, a afirmação de Trump se concretizou depois que outro estudante pró-Palestina, Badar Khan Suri, um pesquisador indiano da Universidade de Georgetown, foi preso. Seu advogado disse que ele foi preso por causa da identidade palestiniana de sua esposa. Foi libertado em maio.
Após a prisão de Suri, as autoridades foram atrás de outro estudante pró-Palestina, Momodou Taal, pedindo que ele se entregasse.
Em 25 de março, Yunseo Chung, uma estudante da Universidade de Columbia, disse que processou a administração Trump para impedir a sua deportação dos EUA por causa da sua participação num protesto pró-Palestina na primavera passada.
Também em 25 de março, Rumeysa Ozturk, que é estudante de doutoramento da Universidade Tufts, foi raptada em plena luz do dia pelas autoridades norte-americanas por criticar a carnificina de Israel em Gaza.
Em 14 de abril, as autoridades prenderam Mohsen Mahdawi durante a sua entrevista de cidadania, antes de ele ser libertado em 30 de abril.
Separadamente, na quinta-feira, Rubio anunciou que o Governo está a suspender a emissão de vistos de trabalho para motoristas de camiões comerciais estrangeiros, citando a segurança rodoviária e a proteção dos camionistas norte-americanos.