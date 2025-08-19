A administração do Presidente Donald Trump revogou mais de 6.000 vistos de estudante por permanência ilegal e violação da lei, incluindo uma pequena minoria por “apoio ao terrorismo”, disse uma autoridade do Departamento de Estado na segunda-feira.

A medida, noticiada pela primeira vez pela Fox Digital, surge num momento em que a administração Trump adotou uma abordagem particularmente dura em relação aos vistos de estudante, como parte de sua repressão à imigração ilegal, reforçando a verificação das redes sociais e ampliando a triagem.

As diretrizes do Departamento de Estado deste ano ordenaram que os diplomatas norte-americanos no exterior estivessem vigilantes contra quaisquer candidatos que Washington pudesse considerar hostis aos Estados Unidos e com histórico de activismo político.

Cerca de 4.000 vistos foram cancelados porque os visitantes infringiram a lei, com a grande maioria sendo por agressão, disse a autoridade na segunda-feira.

Dirigir sob a influência de álcool e drogas e roubo foram outras infrações, acrescentou a autoridade.

Cerca de 200 a 300 vistos foram revogados por terrorismo, disse a autoridade, citando uma regra sobre inelegibilidade para vistos no Manual de Relações Exteriores do Departamento de Estado.

A regra identifica os motivos de inelegibilidade geralmente como “envolvimento em actividades terroristas” e “ter certas ligações com organizações terroristas”.

A autoridade não especificou quais os grupos que os estudantes cujos vistos foram revogados apoiavam.