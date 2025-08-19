A administração do Presidente Donald Trump revogou mais de 6.000 vistos de estudante por permanência ilegal e violação da lei, incluindo uma pequena minoria por “apoio ao terrorismo”, disse uma autoridade do Departamento de Estado na segunda-feira.
A medida, noticiada pela primeira vez pela Fox Digital, surge num momento em que a administração Trump adotou uma abordagem particularmente dura em relação aos vistos de estudante, como parte de sua repressão à imigração ilegal, reforçando a verificação das redes sociais e ampliando a triagem.
As diretrizes do Departamento de Estado deste ano ordenaram que os diplomatas norte-americanos no exterior estivessem vigilantes contra quaisquer candidatos que Washington pudesse considerar hostis aos Estados Unidos e com histórico de activismo político.
Cerca de 4.000 vistos foram cancelados porque os visitantes infringiram a lei, com a grande maioria sendo por agressão, disse a autoridade na segunda-feira.
Dirigir sob a influência de álcool e drogas e roubo foram outras infrações, acrescentou a autoridade.
Cerca de 200 a 300 vistos foram revogados por terrorismo, disse a autoridade, citando uma regra sobre inelegibilidade para vistos no Manual de Relações Exteriores do Departamento de Estado.
A regra identifica os motivos de inelegibilidade geralmente como “envolvimento em actividades terroristas” e “ter certas ligações com organizações terroristas”.
A autoridade não especificou quais os grupos que os estudantes cujos vistos foram revogados apoiavam.
Repressão à imigração
O Presidente Donald Trump entrou em conflito com várias universidades de alto nível dos EUA, acusando-as de se tornarem bastiões do antissemitismo após protestos estudantis em grande escala defendendo os direitos palestinianos em meio à guerra de Israel contra Gaza.
Em seu conflito com Harvard, Trump congelou o financiamento para investigações e ameaçou retirar o status de isenção fiscal da universidade, levando vários países europeus a aumentar as bolsas de pesquisa para atrair talentos.
O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que revogou os vistos de centenas, talvez milhares de pessoas, incluindo estudantes, porque se envolveram em actividades que, segundo ele, iam contra as prioridades da política externa dos EUA.
As autoridades da administração Trump afirmaram que os titulares de vistos de estudante e green cards estão sujeitos a deportação por seu apoio aos palestinianos e críticas à conduta de Israel na guerra em Gaza, chamando suas ações de ameaça à política externa dos EUA e acusando-os de serem pró-Hamas.
Os críticos de Trump classificaram a iniciativa como um ataque aos direitos de liberdade de expressão previstos na Primeira Emenda da Constituição dos EUA.