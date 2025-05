A administração Trump publicou uma lista de 443 propriedades federais que, de acordo com a administração, podem ser encerradas ou vendidas, incluindo a sede do FBI e o edifício principal do Departamento de Justiça, após considerá-las "não essenciais para as operações do governo".

A lista, divulgada na terça-feira pela Administração de Serviços Gerais (GSA), inclui alguns dos edifícios mais famosos do país e abrange quase todos os estados, com propriedades que variam de tribunais a prédios de escritórios e garagens de estacionamento.

Em Washington, DC, a lista inclui o Edifício J. Edgar Hoover, que serve como sede do FBI, o Edifício Robert F. Kennedy do Departamento de Justiça, o edifício Old Post Office, onde o Presidente Donald Trump já geriu um hotel, e a sede da Cruz Vermelha Americana.

"A venda garante que os dólares dos contribuintes não sejam mais gastos em espaços federais vazios ou subutilizados", afirmou a GSA.

A possível venda parece fazer parte do esforço de Trump para reduzir o tamanho do governo federal, esforço este liderado pelo bilionário da tecnologia Elon Musk. Esta iniciativa de redução já resultou na aceitação de compensações ou demissões por parte de 100.000 trabalhadores.

O Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado por Musk, afirmou ter economizado 105 mil milhões USD até agora, em parte com o cancelamento de contratos de locação de propriedades governamentais.

Especialistas em orçamento questionaram a veracidade dos dados apresentados pelo DOGE.

‘Sem esperança’ para renovar as propriedades

A GSA afirmou num comunicado que "não há mais esperança" para garantir o financiamento necessário para modernizar as propriedades e disse que uma venda poderá potencialmente economizar mais de 430 milhões de USD em custos operacionais anuais.

Não está claro quantos dos edifícios na lista da GSA serão eventualmente colocados à venda ou qual será o valor estimado de mercado.

A lista inclui as sedes de várias agências governamentais importantes, como o Departamento dos Veteranos, o Departamento da Agricultura, o Departamento da Energia, o Departamento do Trabalho, o Departamento da Saúde e Serviços Humanos, o Departamento da Habitação e Desenvolvimento Urbano e a Administração Federal de Aviação.

A própria sede da GSA também está na lista.

A lista inclui arranha-céus em Chicago, Atlanta e Cleveland, bem como vários centros do Serviço de Receita Federal (IRS) que processam declarações de impostos.

O IRS afirmou num memorando interno na semana passada que venderá esses edifícios a partir de junho, após o término da temporada de declaração de impostos em abril.