O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter dito ao Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que “tem de ser razoável” em relação a quaisquer disputas que tenha com a Türkiye, enquanto o Presidente norte-americano também elogiou a sua relação com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



"Qualquer problema que tenham com a Türkiye, acho que posso resolver. Quero dizer, desde que sejas 'razoável', tens de ser 'razoável'. Temos de ser razoáveis", disse Trump aos jornalistas na Sala Oval, na reunião em que recebeu Netanyahu.



"Bibi, se tens um problema com a Türkiye, acho mesmo que vais conseguir resolvê-lo. Tenho uma relação muito, muito boa com a Türkiye e com o seu líder, e acho que vamos conseguir resolver o problema. Por isso, espero que isso não seja um problema. Acho que não vai ser um problema", acrescentou, usando uma alcunha para se referir a Netanyahu.



Trump disse ter “óptimas relações” com Erdogan, que descreveu como “um líder forte, muito inteligente e que fez algo que ninguém foi capaz de fazer”, referindo-se a comentários anteriores em que disse acreditar que foi a Türkiye que orquestrou a queda do antigo governante de longa data do regime sírio, Bashar al-Assad, em dezembro do ano passado.



Trump já tinha elogiado a Türkiye como um bom país e Erdogan como um bom líder.



Durante uma reunião para embaixadores, Trump respondeu a um deles, depois de elogiar a Türkiye, dizendo: “É um bom país e têm um bom líder, também”.