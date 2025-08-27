O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os procuradores federais vão pedir a pena de morte para indivíduos condenados por cometer homicídio na capital do país.

O anúncio foi feito na terça-feira depois de Trump ter declarado uma "emergência criminal" em Washington, DC, tomando controlo da força policial da cidade e destacando agentes federais e tropas para as ruas.

"Se alguém matar alguém na capital, Washington, DC, vamos pedir a pena de morte", disse Trump aos jornalistas durante uma reunião do Conselho de Ministros na Casa Branca.

"É uma medida preventiva muito forte e toda a gente que a ouviu concorda com ela. Não sei se estamos prontos para isso neste país, mas temos isso."

A pena de morte foi cancelada em Washington desde 1972, quando o Supremo Tribunal a anulou, de acordo com o Centro de Informação sobre a Pena de Morte.

Foi ainda rejeitada esmagadoramente pelos eleitores em 1992 quando dois terços se opuseram ao seu restabelecimento num referendo ordenado pelo Congresso.

Essa votação ocorreu durante um período de criminalidade em espiral quando Washington tinha a maior taxa de homicídios do país.

Desceu drasticamente