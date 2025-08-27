MUNDO
Trump afirma que os EUA vão pedir a pena de morte para homicídios em Washington, DC
"Se alguém matar alguém na capital, Washington, DC, vamos pedir a pena de morte", afirmou o presidente dos EUA
"Se alguém matar alguém na capital, Washington, DC, vamos pedir a pena de morte", disse Trump / AP
27 de agosto de 2025

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os procuradores federais vão pedir a pena de morte para indivíduos condenados por cometer homicídio na capital do país.

O anúncio foi feito na terça-feira depois de Trump ter declarado uma "emergência criminal" em Washington, DC, tomando controlo da força policial da cidade e destacando agentes federais e tropas para as ruas.

"Se alguém matar alguém na capital, Washington, DC, vamos pedir a pena de morte", disse Trump aos jornalistas durante uma reunião do Conselho de Ministros na Casa Branca.

"É uma medida preventiva muito forte e toda a gente que a ouviu concorda com ela. Não sei se estamos prontos para isso neste país, mas temos isso."

A pena de morte foi cancelada em Washington desde 1972, quando o Supremo Tribunal a anulou, de acordo com o Centro de Informação sobre a Pena de Morte.

Foi ainda rejeitada esmagadoramente pelos eleitores em 1992 quando dois terços se opuseram ao seu restabelecimento num referendo ordenado pelo Congresso.

Essa votação ocorreu durante um período de criminalidade em espiral quando Washington tinha a maior taxa de homicídios do país.

Desceu drasticamente

A criminalidade na cidade desceu desde então drasticamente.

Os homicídios desceram 15% em comparação com o mesmo período do ano passado, com 102 registados até agora em 2025, segundo estatísticas oficiais.

O número está também bem abaixo do máximo de 20 anos de 274 homicídios alcançado em 2023.

Ainda assim, a administração Trump procurou lançar dúvidas sobre dados de criminalidade de várias cidades americanas, incluindo Washington e Baltimore, alegando encobrimentos oficiais sem apresentar provas.

Trump apontou para uma série de 13 dias sem um homicídio oficialmente registado na capital, chamando-lhe “sem precedentes”. Mas os registos da cidade mostram uma série de 16 dias no início deste ano, de fevereiro a março.

O movimento do presidente para reintroduzir a pena capital em Washington deverá enfrentar fortes desafios legais, bem como oposição política de líderes locais que se opõem fortemente à pena de morte.

