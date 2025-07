O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Israel concordou com as "condições necessárias" para finalizar um cessar-fogo de 60 dias em Gaza sitiada, enquanto as negociações indiretas continuam através dos mediadores Catar e Egipto.

Escrevendo na sua plataforma Truth Social na terça-feira, Trump disse que os seus representantes tiveram uma "reunião longa e produtiva" com funcionários israelitas no início do dia.

"Israel concordou com as condições necessárias para finalizar o CESSAR-FOGO de 60 dias, no qual trabalharemos com todas as partes para acabar com a guerra", publicou o Trump.

Acrescentou que a proposta final será agora entregue ao Hamas através de mediadores.

"Espero, pelo bem do Médio Oriente, que o Hamas aceite este Acordo, porque “não vai melhorar — só vai piorar", disse Trump.

Falando anteriormente aos jornalistas, Trump disse que esperava que um cessar-fogo pudesse ser alcançado "em algum momento na próxima semana."

Também confirmou que se encontrará com o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu em Washington, DC, onde os dois irão discutir os assuntos de Gaza e o Irão.

"Ele virá para cá. Vamos falar sobre muitas coisas", disse Trump.

"Vamos falar sobre o grande sucesso que tivemos no Irão... Também vamos falar sobre Gaza."

Genocídio israelita em Gaza

Israel tem estado a cometer um genocídio em Gaza desde outubro de 2023.

Os palestinianos registaram mortes de mais de 56.600 palestinianos, a maioria mulheres e crianças.

Segundo a agência noticiosa oficial palestiniana WAFA, cerca de 11.000 palestinianos estão enterrados sob os escombros de casas aniquiladas.

Os peritos, no entanto, alegam que o número real de mortos excede significativamente o que as autoridades de Gaza relataram, estimando que possa chegar 200.000.

Washington atribui 3,8 mil milhões de dólares em financiamento militar anual ao seu aliado de longa data, Israel.

Desde outubro de 2023, os EUA gastaram mais de 22 mil milhões de dólares apoiando o genocídio israelita em Gaza e as guerras nos países vizinhos.

Apesar de altos funcionários americanos criticarem Israel relativamente ao elevado número de mortos civis em Gaza, Washington tem, até agora, resistido aos apelos para colocar condições em quaisquer transferências de armas.