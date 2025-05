Anos de negociações culminaram com a aprovação do texto de um acordo histórico sobre a forma de lidar com futuras pandemias, com o objectivo de evitar a repetição dos erros cometidos durante a crise da Covid-19.

Após mais de três anos de negociações e uma última sessão maratona, os desgastados delegados na sede da Organização Mundial de Saúde chegaram a acordo por volta das 2h00 (0000 GMT) de quarta-feira.

“Esta noite marca um marco significativo na nossa viagem comum em direção a um mundo mais seguro”, declarou o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“As nações do mundo fizeram história hoje em Genebra”.

Cinco anos depois de a Covid-19 ter morto milhões de pessoas e devastado economias, um crescente sentido de urgência pairou sobre as conversações, com novas ameaças à saúde à espreita, desde a gripe aviária H5N1 ao sarampo, varíola e Ébola.

A reta final das negociações também se desenrolou com cortes nas despesas de ajuda externa dos EUA e ameaças de direitos aduaneiros sobre os produtos farmacêuticos a ensombrar as conversações.

“Foi aprovado”

Até ao último minuto, o desacordo persistiu em torno de algumas questões complexas.

Os negociadores tropeçaram no artigo 11.º do acordo, que trata da transferência de tecnologia para produtos de saúde relacionados com a pandemia para os países em desenvolvimento.

Durante a pandemia de Covid-19, os países mais pobres acusaram os países ricos de acumularem vacinas e testes.

Os países com grandes indústrias farmacêuticas opuseram-se veementemente à ideia de transferências obrigatórias de tecnologia, insistindo que estas devem ser voluntárias.

Mas parece que o obstáculo pode ser ultrapassado se se acrescentar que qualquer transferência tem de ser “mutuamente acordada”.

O cerne do acordo é a proposta de um Sistema de Acesso a Agentes Patogénicos e de Partilha de Benefícios (PABS), destinado a permitir a rápida partilha de dados sobre agentes patogénicos com as empresas farmacêuticas, permitindo-lhes começar rapidamente a trabalhar em produtos de combate à pandemia.

No final, o acordo de 32 páginas foi totalmente destacado a verde, indicando que tinha sido totalmente aprovado pelos Estados-Membros da OMS.

“Está adotado”, anunciou a copresidente das negociações, Anne-Claire Amprou, sob aplausos estrondosos.

"Ao elaborar este acordo histórico, os países do mundo demonstraram o seu compromisso comum em prevenir e proteger todos, em todo o lado, de futuras ameaças de pandemia".

O texto finalizado será agora apresentado para aprovação na assembleia anual da OMS no próximo mês.

“Mais equidade

À medida que as intensas negociações em corredores e salas fechadas se aproximavam do fim na noite de terça-feira, Tedros juntou-se às negociações, dizendo aos repórteres que achava que o rascunho atual era "equilibrado" e que um acordo traria "mais equidade".

Embora a adoção de medidas para coordenar a prevenção, a preparação e a resposta a uma pandemia possa ser dispendiosa, “o custo da inação é muito mais elevado”, insistiu.

“O vírus é o pior inimigo. Pode ser pior do que uma guerra”.

Os Estados Unidos, que colocaram o sistema global de saúde numa crise ao reduzir as despesas com ajuda externa, não estavam presentes.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a retirada da agência de saúde das Nações Unidas e das negociações do acordo sobre a pandemia depois de tomar posse em janeiro.

No entanto, a ausência dos EUA e a ameaça de Trump de aplicar tarifas elevadas aos produtos farmacêuticos ainda pairavam sobre as negociações, deixando os fabricantes e os governos mais nervosos.

Mas, no final, os países chegaram a um consenso.

Muitos viram a aprovação do texto como uma vitória da cooperação global.

“Numa altura em que o multilateralismo está ameaçado, os Estados-Membros da OMS uniram-se para dizer que vamos derrotar a próxima ameaça pandémica da única forma possível: trabalhando em conjunto”, disse a antiga primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, copresidente do Painel Independente para a Preparação e Resposta a Pandemias.

Enquanto os discursos de felicitação prosseguiam em direção ao nascer do dia, o representante de Eswatini sublinhou que “embora celebremos este momento, não devemos descansar sobre os louros”.

“O verdadeiro trabalho começa agora.”

“