A administração Trump promoveu uma nova regra que limitaria o tempo que estudantes internacionais, visitantes de intercâmbio cultural e jornalistas estrangeiros podem permanecer nos Estados Unidos.

A proposta, publicada na quinta-feira no Federal Register, encerraria a prática de longa data de conceder vistos F para estudantes, vistos J para visitantes de intercâmbios e vistos I para membros da mídia estrangeira pelo “período de duração do estatuto”.

Esse sistema permitia que os titulares permanecessem pelo período de duração do seu programa ou missão, desde que cumprissem as condições do visto.

Em vez disso, o Departamento de Segurança Interna (DHS) quer introduzir períodos fixos.

De acordo com o projecto de regulamento, os vistos de estudante e visitante de intercâmbio teriam um limite máximo de quatro anos.

Os jornalistas estrangeiros ficariam restritos a 240 dias, ou apenas 90 dias no caso de cidadãos chineses.

Actualmente, os vistos permanecem válidos desde que os titulares cumpram os seus termos, sem a necessidade de solicitar renovações.

“Abuso de vistos”

A alteração proposta obrigará os titulares de vistos a solicitar prorrogações se precisarem de mais tempo para concluir os seus estudos ou missões.