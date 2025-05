Uma grande explosão abalou o porto de Shahid Rajaee na cidade de Bandar Abbas, no sul do Irão, neste sábado, deixando pelo menos 115 pessoas feridas, segundo informou a imprensa estatal.

A explosão ocorreu enquanto o Irão iniciava uma terceira rodada de negociações nucleares com os Estados Unidos em Omã, mas a causa do incidente ainda não seja clara no momento.

"A causa deste incidente foi a explosão de vários contentores armazenados na área do cais do Porto de Shahid Rajaee. Estamos atualmente a evacuar e a levar os feridos para centros médicos", informou um oficial local de gestão de crises à TV pública.

A agência semi-oficial de notícias Tasnim acrescentou que as atividades do porto foram suspensas para extinguir o incêndio e que, considerando o grande número de funcionários no local, "muitas pessoas provavelmente ficaram feridas ou até mesmo perderam a vida no acidente".

A explosão partiu janelas num raio de vários quilómetros, segundo os órgãos de comunicação locais, com imagens partilhadas online mostrando uma nuvem em forma de cogumelo a formar-se após o acidente.

Em 2020, os computadores do mesmo porto foram alvo de um ataque cibernético que causou grandes congestionamentos nas rotas marítimas e estradas que levam à instalação. O jornal The Washington Post relatou que o arqui-inimigo do Irão, Israel, poderá estar por trás deste incidente como retaliação a um ataque cibernético iraniano anterior.