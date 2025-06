Os tanques israelitas dispararam contra uma multidão que tentava obter ajuda de camiões em Gaza, matando pelo menos 59 pessoas, segundo os médicos, num dos episódios mais sangrentos da violência crescente que se faz sentir na luta desesperada dos habitantes por alimentos.

Um vídeo partilhado nas redes sociais na terça-feira mostrou cerca de uma dúzia de corpos mutilados numa rua em Khan Younis, no sul de Gaza. As forças israelitas reconheceram ter disparado na zona e afirmaram estar a investigar o sucedido.

Testemunhas afirmaram que os tanques israelitas lançaram pelo menos dois projécteis contra uma multidão de milhares de pessoas que se tinham reunido na principal estrada oriental que atravessa Khan Younis, na esperança de obter alimentos dos camiões de ajuda humanitária que utilizam esta via.

“De repente, deixaram-nos avançar e obrigaram toda a gente a juntar-se, e depois começaram a cair projécteis, projécteis de tanques”, disse Alaa, uma testemunha, no Hospital Nasser, onde as vítimas feridas jaziam estendidas no chão e nos corredores devido à falta de espaço.

"Ninguém está a olhar para estas pessoas com misericórdia. As pessoas estão a morrer, estão a ser despedaçadas, para arranjar comida para os filhos. Olhem para estas pessoas, todas estas pessoas estão a ser despedaçadas para conseguirem farinha para alimentar os seus filhos".

Segundo os médicos palestinianos, pelo menos 59 pessoas morreram e 221 ficaram feridas no local, 20 das quais em estado grave. As vítimas estavam a ser levadas para o hospital em carros civis, riquexós e carroças de burro.

Pior número de mortes desde a retomada da ajuda em maio

Foi o pior número de mortos num só dia desde que a ajuda foi retomada em Gaza, em maio.

Em comunicado, as forças israelitas afirmaram: “Hoje cedo, foi identificada uma concentração junto a um camião de distribuição de ajuda que ficou preso na zona de Khan Younis, e nas proximidades das tropas israelitas que operam na zona.”

Os médicos disseram que pelo menos 14 outras pessoas foram mortas por tiros israelitas e ataques aéreos noutros locais do enclave densamente povoado, elevando o número total de mortos de terça-feira para pelo menos 73.

Segundo o Ministério da Saúde, 397 palestinianos, entre os que tentavam obter ajuda alimentar, foram mortos e mais de 3.000 ficaram feridos desde finais de maio.

O incidente foi o mais recente dos assassinatos quase diários em grande escala de palestinianos que procuravam ajuda nas três semanas desde que Israel levantou parcialmente um bloqueio total ao território que tinha imposto durante quase três meses.

As Nações Unidas rejeitam o sistema, considerando-o inadequado, perigoso e uma violação das regras de imparcialidade humanitária.

As autoridades de Gaza afirmam que centenas de palestinianos foram mortos ao tentarem chegar aos locais do GHF.

O subsequente ataque militar de Israel a Gaza matou quase 55.000 palestinianos desde outubro de 2023, deslocando quase toda a população de 2,3 milhões de pessoas e provocando uma crise de fome.