O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou no dia 5 de julho que assinou novos acordos com parceiros internacionais para intensificar a produção conjunta de armas, incluindo mísseis de longo alcance e drones intercetores, enquanto os ataques russos continuam.

"Estamos a aumentar a produção conjunta de armamento com os nossos parceiros: armas de longo alcance para reduzir o apetite da Rússia por matar, e drones intercetores para proteger o nosso povo", disse Zelensky num discurso em vídeo.

Disse que um novo acordo foi alcançado esta semana com a Swift Beat LLC, uma empresa privada norte-americana para fabricar drones. A empresa opera independentemente do governo americano e é apoiada pelo antigo CEO da Google, Eric Schmidt.

A Swift Beat tem uma presença estabelecida na Ucrânia, segundo o gabinete de Zelensky. A empresa especializada em drones autónomos suportados por inteligência artificial e colabora estreitamente com engenheiros ucranianos e os militares, realizando testes de drones diretamente em solo ucraniano, segundo fontes oficiais citadas pelo Kyiv Independent. Zelensky disse anteriormente que a nova parceria ajudaria a aumentar significativamente a produção de vários tipos de drones e mísseis, incluindo quadricópteros usados para reconhecimento e ajuste de tiro, bem como drones de ataque de longo alcance.

Foi assinado outro acordo com a Dinamarca para a primeira coprodução estrangeira de armas para a Ucrânia.

"Estamos gratos a todos os que apoiam o nosso Estado e povo, os que apoiam o complexo militar-industrial da Ucrânia e fortalecem as suas próprias capacidades de defesa", disse o Presidente ucraniano.

Principais envios de armas

O anúncio surge enquanto a Ucrânia continua os esforços para garantir mais armas e expandir a produção nacional em meio à guerra da Rússia, agora no seu quarto ano.

No dia 1 de julho, os Estados Unidos, o maior apoiante militar da Ucrânia desde o lançamento da guerra em larga escala da Rússia em 2022, disse que estava a suspender alguns principais envios de armas para a Ucrânia, levando os aliados europeus a intensificar os esforços para preencher a lacuna.

O Presidente francês Emmanuel Macron e o Primeiro-Ministro britânico Keir Starmer irão copresidir uma reunião na próxima semana com outros líderes europeus para fortalecer as defesas da Ucrânia, anunciou o Palácio do Eliseu no dia 4 de julho.

As conversações, marcadas para 10 de julho, a ser realizadas por videoconferência, focar-se-ão em sustentar as capacidades de combate da Ucrânia em meio à agressão russa contínua.

"Haverá certamente uma discussão sobre como manter seriamente a capacidade de combate da Ucrânia", disse o Palácio do Eliseu.