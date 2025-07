O Presidente da Türkiye, Recep Erdogan, chegou ao Azerbaijão para participar na 17ª Cimeira da Organização de Cooperação Económica (ECO), um importante fórum regional destinado a reforçar os laços económicos entre os Estados-membros.

A cimeira está a realizar-se na cidade de Estepanaquerte, localizada na região de Carabaque.

Erdogan aterrou primeiro em Fuzuli na sexta-feira antes de viajar para a cidade anfitriã.

É acompanhado por vários funcionários turcos de alto nível, incluindo o Ministro dos Negócios Estrangeiros Hakan Fidan, o Ministro do Comércio Omer Bolat, o Ministro dos Transportes e Infraestruturas Abdulkadir Uraloglu, e a Ministra da Família e Coesão Social Mahinur Ozdemir Göktas.

Espera-se que Erdogan faça um discurso na cimeira, onde líderes do bloco ECO de 10 membros discutirão o fortalecimento da cooperação no comércio, energia, transportes e outros setores-chave.

Uma plataforma estratégica

A ECO, fundada em 1985 pela Türkiye, Irão e Paquistão, tornou-se uma organização regional mais ampla, com países da Ásia Central e do Cáucaso do Sul a juntarem-se após o colapso da União Soviética.

As suas cimeiras servem como plataforma para promover a integração económica, a conectividade regional e o diálogo político.

A reunião deste ano surge numa altura de foco geopolítico intensificado no Cáucaso do Sul, particularmente após o Azerbaijão ter restaurado totalmente o controlo sobre o Carabaque no ano passado, depois de décadas de conflito com a Arménia.

A Türkiye, um aliado próximo do Azerbaijão, tem apoiado Baku nos seus esforços de desenvolvimento pós-conflito e na expansão de corredores de transporte que ligam a Ásia e a Europa, incluindo através do projeto do Corredor do Meio.

A participação de Erdogan indica o compromisso contínuo de Ancara com a cooperação regional e a sua parceria estratégica cada vez mais profunda com o Azerbaijão.