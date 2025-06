A taxa de desemprego da Reino Unido atingiu o nível mais alto desde julho de 2021, indicaram dados oficiais, depois de as empresas terem sido atingidas por um aumento de impostos no Reino Unido e as tarifas americanas terem entrado em vigor.

A taxa subiu para 4,6 por cento em três meses até ao final de abril, disse o Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS) na terça-feira.

Este valor foi comparado com 4,5 por cento do primeiro trimestre deste ano, acrescentou o ONS.

Os dados de terça-feira abrangem o início de um aumento do imposto sobre empresas, previsto no orçamento inaugural do governo trabalhista em outubro passado.

O número de desempregados atingiu aproximadamente 1,6 milhões em abril.

Apesar do aumento do desemprego, a taxa de emprego subiu ligeiramente 0,1 pontos percentuais para 75,1 por cento, com o número total de pessoas empregadas a atingir os 34 milhões.

Abril marcou também o início de uma tarifa base de 10 por cento imposta ao Reino Unido e outros países pelo Presidente americano Donald Trump.

Enfraquecimento no mercado

"Continua a haver enfraquecimento no mercado de trabalho, com o número de pessoas nas folhas de pagamento a cair notavelmente", disse a diretora de estatísticas económicas do ONS, Liz McKeown.

"O feedback do nosso inquérito sobre vagas sugere que algumas empresas podem estar a deixar de recrutar novos trabalhadores ou a substituir as pessoas quando estas mudam de emprego."

Os analistas disseram que os dados, que incluíam um abrandamento do crescimento dos salários, provavelmente levariam o Banco do Reino Unido a continuar a cortar as taxas de juro até 2026, pressionando a libra, o mesmo tempo elevando o mercado bolsista de Londres nas primeiras negociações de terça-feira.

"Com as folhas de pagamento a cair, a taxa de desemprego a subir e o crescimento salarial a abrandar, a publicação de hoje sobre o mercado de trabalho deixa-nos mais confiantes na nossa perspetiva de que o Banco de Inglaterra irá reduzir as taxas de juro mais do que os investidores esperam, para 3,50 por cento no próximo ano", observou Ruth Gregory, a economista-chefe adjunta do Reino Unido no grupo de investigação Capital Economics.

O Banco de Inglaterra reduziu pela última vez os custos dos empréstimos em maio em um quarto (1/4) de ponto para 4,25 por cento.