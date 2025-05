Imagens de satélite de alta resolução acessíveis ao público através dos serviços de mapas da Google e da Apple estão a expor locais sensíveis de Israel, incluindo o reator nuclear de Dimona, bem como os ataques israelitas em Gaza, revelou um relatório na terça-feira.

“Fotografias aéreas do Centro de Investigação Nuclear de Dimona, bases militares secretas e imagens de Gaza que mostram as unidades de manobra do IDF (exército) estão agora acessíveis ao público” através destes serviços, disse o diário israelita Yedioth Ahronoth.

“As recentes publicações no X e noutras plataformas revelam que a resolução destas imagens é relativamente elevada em comparação com o que estava anteriormente disponível, atingindo os 0,4 metros”, refere o relatório.

"A disponibilidade de tais imagens de satélite de alta resolução nas principais plataformas de mapeamento transforma-as num importante recurso de inteligência de fonte aberta para entidades hostis, investigadores ou mesmo indivíduos curiosos. Este desenvolvimento resulta de alterações nas capacidades e regulamentos globais de imagem por satélite", acrescentou.

Construído secretamente com a ajuda da França a partir do final dos anos 50, o reator de Dimona é a instalação nuclear mais importante de Israel. Embora Israel afirme que serve para fins civis, o antigo técnico nuclear Mordechai Vanunu revelou aos meios de comunicação social, em 1986, pormenores do seu programa de armamento nuclear, revelando provas que sugerem a produção de ogivas nucleares.

Em 1988, agentes dos serviços secretos israelitas (Mossad) raptaram Vanunu em Itália. Transportado secretamente para Israel, foi condenado a 18 anos de prisão por traição e espionagem, tendo sido libertado em 2004.

Em 1997, os EUA promulgaram a Emenda Kyl-Bingaman, que proíbe a recolha e a divulgação de imagens de satélite de alta resolução de Israel e dos seus territórios ocupados sem a aprovação de uma autoridade federal.

O relatório refere que, na altura, a maior parte das imagens de satélite comerciais provinham de empresas americanas e que a lei resultou diretamente dos esforços diplomáticos israelitas no Congresso.

"No entanto, a situação mudou radicalmente. Em 2017, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) determinou que as imagens de satélite não americanas tinham ultrapassado a resolução dos satélites americanos", segundo o jornal.

Isto permitiu que os serviços de cartografia e navegação acedessem a imagens de alta qualidade de Israel a partir de fontes não americanas, acrescentou.

A sobrevoar Gaza

O jornal refere que a obtenção de imagens de alta resolução de locais secretos em Israel, incluindo o Centro de Investigação Nuclear de Dimona e bases estratégicas não escondidas no subsolo, tem sido relativamente fácil há mais de três anos.

As imagens de satélite também captaram “a atividade de aviões israelitas, como os F-15 que sobrevoam Gaza e o Líbano, bem como unidades terrestres em manobra”.

"Esta situação parece ser incontrolável. O Governo israelita tem pouca influência sobre a publicação destas imagens por entidades comerciais americanas, desde que estas respeitem a emenda Kyl-Bingaman", afirma o relatório.

Ao contrário do que acontecia em 1997, o diário salienta que numerosos serviços globais em linha oferecem agora imagens de satélite para navegação e cartografia para usos comerciais como a exploração mineira, a agricultura, o planeamento urbano e a investigação.

Em 2021, fontes estrangeiras relataram uma construção extensiva em Dimona, “um evento que teria sido impensável no passado”, destacando o que o jornal chamou de “absurdo da situação”.

Único país com armas nucleares no Médio Oriente

Israel continua a ser o único estado regional com um arsenal nuclear, sem controlo internacional, enquanto continua a ocupar territórios palestinianos, sírios e libaneses há décadas.

O Ministério da Defesa e o porta-voz militar de Israel não quiseram comentar, informou o Yedioth Ahronoth. O jornal disse que “parece que a abordagem escolhida (pelo governo) é ignorar o problema - uma estratégia que se revelou ineficaz nos últimos anos ao lidar com desafios de segurança”.

O relatório surge no momento em que Israel matou quase 51.200 palestinianos em Gaza desde outubro de 2023, a maioria deles mulheres e crianças.

Em novembro passado, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para o Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel enfrenta também um processo de genocídio no Tribunal Internacional de Justiça pela sua guerra contra o enclave.