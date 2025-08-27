O Kremlin afirmou, na quarta-feira, ser contra o envio de tropas de manutenção da paz para a Ucrânia por parte dos países europeus e rejeitou a ideia de um encontro rápido entre os Presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

“O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que Moscovo é contra o envio de forças de paz europeias como parte de um eventual acordo para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O desejo da Rússia de impedir que os países da NATO tenham uma presença militar na Ucrânia foi uma das razões iniciais do conflito, que Moscovo lançou em fevereiro de 2022 com uma ofensiva total.

A Ucrânia exige garantias de segurança apoiadas pelo Ocidente como parte de qualquer acordo para garantir que a Rússia não volte a atacar, enquanto Moscovo exige que Kiev ceda mais território no leste do país.

As garantias de segurança para a Ucrânia são “um dos tópicos mais importantes” nas conversações sobre um acordo, disse Peskov, acrescentando que Moscovo não iria discutir publicamente as especificidades do que poderiam ser essas garantias.