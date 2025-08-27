POLÍTICA
Kremlin rejeita a presença das forças de manutenção da paz da UE na Ucrânia
Moscovo reitera a sua oposição à presença de tropas estrangeiras na Ucrânia e afirma que qualquer cimeira entre os líderes russo e ucraniano tem de ser cuidadosamente preparada, sem data marcada para as negociações.
Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. / Reuters
27 de agosto de 2025

O Kremlin afirmou, na quarta-feira, ser contra o envio de tropas de manutenção da paz para a Ucrânia por parte dos países europeus e rejeitou a ideia de um encontro rápido entre os Presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

“O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas que Moscovo é contra o envio de forças de paz europeias como parte de um eventual acordo para pôr fim ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

O desejo da Rússia de impedir que os países da NATO tenham uma presença militar na Ucrânia foi uma das razões iniciais do conflito, que Moscovo lançou em fevereiro de 2022 com uma ofensiva total.

A Ucrânia exige garantias de segurança apoiadas pelo Ocidente como parte de qualquer acordo para garantir que a Rússia não volte a atacar, enquanto Moscovo exige que Kiev ceda mais território no leste do país.

As garantias de segurança para a Ucrânia são “um dos tópicos mais importantes” nas conversações sobre um acordo, disse Peskov, acrescentando que Moscovo não iria discutir publicamente as especificidades do que poderiam ser essas garantias.

O Kremlin também rejeitou a ideia de que uma cimeira entre o Presidente Putin e o seu homólogo ucraniano, Zelensky, pudesse ter lugar em breve.

“Qualquer contacto de alto nível deve ser bem preparado para ser eficaz”, disse Peskov aos jornalistas, incluindo a AFP, numa conferência de imprensa.

Peskov afirmou ainda que os chefes das equipas de negociação russa e ucraniana estão “em contacto”, mas que não foi fixada qualquer data para as futuras conversações.

