O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou que a Ucrânia e a Rússia podem ser alvo de sanções devastadoras se não conseguirem alcançar a paz.

Falando a partir de Washington, Trump sublinhou na terça-feira que Kiev não está isenta de culpas, acusando ambas as partes de mais de quatro anos de conflito devastador.

"Zelensky também não é exatamente inocente. Agora dou-me bem com ele, mas temos uma relação muito diferente porque agora não estamos a pagar dinheiro à Ucrânia", disse Trump, referindo-se a um acordo em que os membros da NATO compram armas americanas para serem usadas por Kiev.

"A maioria dos jovens está a morrer todas as semanas. Se eu puder salvar isso, aplicando sanções ou apenas sendo eu mesmo, ou usando um sistema tarifário muito forte que seja muito caro para a Rússia ou a Ucrânia ou quem quer que seja", disse Trump.

Trump acusou ainda o seu antecessor, Joe Biden, de ter permitido que a Ucrânia se envolvesse numa guerra com a Rússia.

"Ninguém entra numa guerra a pensar que vai perder. Entram - tenho a certeza de que a Ucrânia pensou que ia ganhar. Vai ser, sabe, nós vamos ganhar. Vamos vencer alguém que tem 15 vezes o nosso tamanho. Biden não deveria ter deixado isso acontecer", acrescentou.

O Presidente dos EUA reiterou a sua ameaça de lançar uma “guerra económica”, avisando que a inação de Moscovo poderia resultar em novas e devastadoras restrições comerciais.

"Queremos pôr um ponto final. Temos sanções económicas. Estou a falar de sanções económicas porque não vamos entrar numa guerra mundial", afirmou o Presidente dos EUA.