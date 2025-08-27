O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou que a Ucrânia e a Rússia podem ser alvo de sanções devastadoras se não conseguirem alcançar a paz.
Falando a partir de Washington, Trump sublinhou na terça-feira que Kiev não está isenta de culpas, acusando ambas as partes de mais de quatro anos de conflito devastador.
"Zelensky também não é exatamente inocente. Agora dou-me bem com ele, mas temos uma relação muito diferente porque agora não estamos a pagar dinheiro à Ucrânia", disse Trump, referindo-se a um acordo em que os membros da NATO compram armas americanas para serem usadas por Kiev.
"A maioria dos jovens está a morrer todas as semanas. Se eu puder salvar isso, aplicando sanções ou apenas sendo eu mesmo, ou usando um sistema tarifário muito forte que seja muito caro para a Rússia ou a Ucrânia ou quem quer que seja", disse Trump.
Trump acusou ainda o seu antecessor, Joe Biden, de ter permitido que a Ucrânia se envolvesse numa guerra com a Rússia.
"Ninguém entra numa guerra a pensar que vai perder. Entram - tenho a certeza de que a Ucrânia pensou que ia ganhar. Vai ser, sabe, nós vamos ganhar. Vamos vencer alguém que tem 15 vezes o nosso tamanho. Biden não deveria ter deixado isso acontecer", acrescentou.
O Presidente dos EUA reiterou a sua ameaça de lançar uma “guerra económica”, avisando que a inação de Moscovo poderia resultar em novas e devastadoras restrições comerciais.
"Queremos pôr um ponto final. Temos sanções económicas. Estou a falar de sanções económicas porque não vamos entrar numa guerra mundial", afirmou o Presidente dos EUA.
Garantias de segurança
Durante semanas, o Presidente Trump pressionou o Presidente russo, Vladimir Putin, e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a encontrarem-se cara a cara para negociações diretas durante as suas visitas separadas aos EUA.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, questionou a legitimidade de Zelensky, uma alegação que Trump considerou um “disparate” e uma “postura” de responsáveis russos que não estão dispostos a chegar a um compromisso.
Separadamente, os EUA e os aliados europeus estão a trabalhar no desenvolvimento de garantias de segurança para a Ucrânia.
Os aliados ocidentais estão a preparar um plano de segurança de três níveis para a Ucrânia, uma vez alcançado o cessar-fogo, informou o Financial Times, citando funcionários europeus e ucranianos.
As medidas incluirão apoio à defesa aérea, partilha de informações e o possível envio de tropas europeias para reforçar a defesa da Ucrânia no pós-guerra.