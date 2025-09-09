MÉDIO ORIENTE
'O mundo assiste ao nosso massacre': Palestinianos fogem da cidade de Gaza
Quase um milhão de pessoas vivem na Cidade Gaza e seus arredores, o maior centro urbano do território palestiniano, à medida que o exército israelita se prepara para tomá-lo, diz a Organização das Nações Unidas.
O exército ordenou a evacuação imediata de todos os moradores, afirmando que agiria com "força considerável" na cidade. / Foto: AA
9 de setembro de 2025

Um fluxo constante de palestinianos fugia em tractores, carroças e carrinhas sobrecarregadas por uma estrada costeira no centro de Gaza, no mais recente deslocamento em massa enquanto Israel intensifica o seu ataque à principal cidade do território.

Os que escapavam da ofensiva em Gaza deixavam para trás um cenário de completa devastação, onde o fumo dos ataques israelitas pairava sobre edifícios já reduzidos a escombros.

As Nações Unidas estimam que quase um milhão de pessoas vivem em Gaza e arredores — o maior centro urbano do território palestiniano, que o exército israelita se prepara para tomar.

Na terça-feira, o exército ordenou que todos os residentes deixassem a cidade imediatamente e se dirigissem ao sul, afirmando que atuaria com "grande força" na região.

"Fomos deslocados à força para o sul da Faixa de Gaza sob bombardeamentos intensificados", disse Saeb al-Mobayed, que fugia de Gaza pela estrada costeira.

"Muitos edifícios foram destruídos", ele contou à AFP. "Mesquitas próximas de áreas que abrigavam deslocados também foram alvo, forçando-nos a partir."

Israel tem enfrentado crescente pressão internacional para encerrar a sua ofensiva em Gaza, onde a vasta maioria da população já foi deslocada pelo menos uma vez em quase dois anos de guerra.

Alguns dos que foram forçados a se deslocar recentemente viajaram em camiões e carroças puxadas por tratores, lotadas de pessoas e móveis, enquanto outros não tiveram escolha senão empurrar carroças pesadas manualmente.

Ahmed Shamlakh, que também foi deslocado de Gaza, implorou pelo fim da guerra e pela abertura das passagens para o território palestiniano.

"Permitam que a vida volte ao normal como era antes — já chega", disse ele.

O exército israelita está a orientar os palestinianos a se dirigirem para uma "zona humanitária" na área costeira sul de Al-Mawasi, onde afirma que serão fornecidas ajuda, cuidados médicos e infraestrutura humanitária.

Israel declarou a área como uma zona segura no início da guerra, mas realizou ataques repetidos desde então, alegando que estava a atingir o Hamas.

Os palestinianos afirmam que a jornada para o sul é proibitivamente cara e que não há mais espaço para montar tendas nas zonas designadas.

O Porta-voz da defesa civil de Gaza, Mahmud Bassal, disse à AFP na terça-feira que mesmo nas áreas central e sul do território, "não há bens essenciais à vida — sem abrigo, sem espaço para tendas, sem comida e sem água potável."

Restrições aos media em Gaza e dificuldades para aceder a muitas áreas significam que a AFP não pode verificar de forma independente os detalhes fornecidos pela proteção civil ou pelo exército israelita.

'Mortos por toda parte'

Na terça-feira, em Gaza, panfletos do exército israelita choveram sobre os palestinianos, ordenando que evacuassem.

"Pergunto a Israel: para onde devemos ir?", disse Khaled Khuwaiter, de 36 anos, que já tinha saído do bairro Zeitun, em Gaza.

"Pessoas que fugiram de Gaza para a área de Al-Mawasi... não encontraram lugar para ficar — sem tendas, sem água, sem comida", acrescentou.

"Bombardeamentos e mortes estão por toda parte. Só temos Allah, porque o mundo assiste ao nosso massacre e não faz nada."

Mirvat Abu Muammar, de 30 anos, disse que já tinha fugido uma vez com o seu marido e três filhos e que agora não tinham acesso a bens essenciais.

"A evacuação é humilhante", disse ela.

"Vamos esperar para ver. Há dois anos que não conhecemos um momento de paz ou sono — apenas mortes, destruição e desespero."

A ofensiva militar de Israel desde 7 de outubro de 2023 matou pelo menos 64.522 palestinianos, a maioria civis, segundo números do ministério da saúde de Gaza que as Nações Unidas consideram confiáveis.

