Um fluxo constante de palestinianos fugia em tractores, carroças e carrinhas sobrecarregadas por uma estrada costeira no centro de Gaza, no mais recente deslocamento em massa enquanto Israel intensifica o seu ataque à principal cidade do território.

Os que escapavam da ofensiva em Gaza deixavam para trás um cenário de completa devastação, onde o fumo dos ataques israelitas pairava sobre edifícios já reduzidos a escombros.

As Nações Unidas estimam que quase um milhão de pessoas vivem em Gaza e arredores — o maior centro urbano do território palestiniano, que o exército israelita se prepara para tomar.

Na terça-feira, o exército ordenou que todos os residentes deixassem a cidade imediatamente e se dirigissem ao sul, afirmando que atuaria com "grande força" na região.

"Fomos deslocados à força para o sul da Faixa de Gaza sob bombardeamentos intensificados", disse Saeb al-Mobayed, que fugia de Gaza pela estrada costeira.

"Muitos edifícios foram destruídos", ele contou à AFP. "Mesquitas próximas de áreas que abrigavam deslocados também foram alvo, forçando-nos a partir."

Israel tem enfrentado crescente pressão internacional para encerrar a sua ofensiva em Gaza, onde a vasta maioria da população já foi deslocada pelo menos uma vez em quase dois anos de guerra.

Alguns dos que foram forçados a se deslocar recentemente viajaram em camiões e carroças puxadas por tratores, lotadas de pessoas e móveis, enquanto outros não tiveram escolha senão empurrar carroças pesadas manualmente.

Ahmed Shamlakh, que também foi deslocado de Gaza, implorou pelo fim da guerra e pela abertura das passagens para o território palestiniano.

"Permitam que a vida volte ao normal como era antes — já chega", disse ele.

O exército israelita está a orientar os palestinianos a se dirigirem para uma "zona humanitária" na área costeira sul de Al-Mawasi, onde afirma que serão fornecidas ajuda, cuidados médicos e infraestrutura humanitária.

Israel declarou a área como uma zona segura no início da guerra, mas realizou ataques repetidos desde então, alegando que estava a atingir o Hamas.

Os palestinianos afirmam que a jornada para o sul é proibitivamente cara e que não há mais espaço para montar tendas nas zonas designadas.