O Hamas ordenou o líder de gangue de Gaza para se entregar no prazo de 10 dias, e ser julgado por acusações de colaborar com Israel e saquear ajuda humanitária, de ac uma declaração do Ministério do Interior.

A declaração disse que a decisão foi emitida por um "Tribunal Revolucionário" na quarta-feira e dirigida ao Yasser Abu Shabab, o líder de uma gangue bem armada que rejeitou a autoridade do Hamas.

Acredita-se que Abu Shabab se encontra na zona de Rafah, no sul de Gaza, que está atualmente sob controlo militar israelita.

O tribunal pediu aos palestinianos a reportarem o seu paradeiro para as forças de segurança do Hamas.

O grupo do Abu Shabab não pronunciou publicamente sobre a ordem de entrega.

O Hamas acusou Abu Shabab e o seu grupo de saquearem a coluna de camiões de ajuda da ONU e afirmou que são apoiados por Israel.

Segundo as fontes, o grupo destacou combatentes de elite com ordens para o eliminar.

Embora Israel tenha reconhecido apoiar certos gangues em Gaza contra o Hamas, não especificou quais.