Mais de 100 jactos de combate da Índia e do Paquistão estiveram envolvidos num grande combate aéreo que ocorreu nos dias 6 e 7 de maio, confirmaram as autoridades paquistanesas, tornando-o num dos maiores e mais longos combates aéreos da história recente da aviação mundial.

A Força Aérea Paquistanesa (PAF) confirmou a dimensão do conflito durante uma conferência de imprensa em Islamabad, na sexta-feira, afirmando que mais de 100 jactos foram mobilizados por ambas as partes num combate feroz que durou mais de uma hora.

Uma fonte de segurança de alto nível disse à emissora americana CNN que 125 caças participaram na batalha aérea, com trocas de mísseis a distâncias de até 160 quilómetros (100 milhas).

De acordo com a fonte paquistanesa altamente qualificada, nenhuma das partes invadiu o espaço aéreo da outra.

O último confronto surgiu na sequência do aumento das tensões na região, sobretudo após um ataque a turistas na Caxemira administrada pela Índia.

Especialistas observam que o envolvimento aéreo não se transformou em um confronto transfronteiriço em grande escala, com ambos os lados supostamente a permanecer dentro de seus respectivos espaços aéreos para evitar as consequências políticas vistas durante um episódio semelhante em 2019, quando um piloto indiano foi abatido, capturado e exibido na televisão paquistanesa.

De acordo com fontes citadas pela CNN, um dos cinco aviões indianos alegadamente abatidos foi diretamente atingido por um sistema de defesa aérea terrestre do Paquistão.

Islamabad revelou também que tinha utilizado o míssil ar-ar PL-15 de fabrico chinês durante a intensa luta.

A Força Aérea Indiana ainda não emitiu uma resposta oficial a confirmar ou a contestar as suas perdas.

A PAF também divulgou gravações áudio, supostamente de jactos Rafale indianos abatidos durante o confronto aéreo.

No áudio intercetado, uma voz identificada pelas autoridades paquistanesas como sendo de um comandante de ala indiano pode ser ouvida a coordenar as operações em pleno voo, ao mesmo tempo que verifica repetidamente o estado dos membros da sua formação, o que sugere um cenário de grande tensão e de controlo de danos durante o combate aéreo.

O Vice-Marechal da Força Aérea Aurangzeb Ahmed, que reproduziu a gravação áudio numa conferência de imprensa, afirmou: "Tenho um áudio da formação do Rafale que vou partilhar. O indicativo de chamada é Godzilla.... Esses animais estão extintos, por isso este [jato] também se extinguiu".

"Tínhamos um plano. A Índia tinha dito que iria ter Rafales, e é por isso que desta vez visámos o seu centro de gravidade na forma de Rafales. É por isso que se vêem números tão bons [de aviões abatidos]."

“Podíamos ter mais números, mas mostrámos contenção”, disse Ahmed.

“Mas devo dizer”, disse Ahmed aos meios de comunicação social, “que não é o equipamento que importa sempre, é a formação, é a liderança que nos dá a direção”.

A Índia ainda não respondeu às afirmações do Paquistão.

Um acontecimento importante na guerra aérea moderna

A CNN, que noticiou o enervante combate no início desta semana, citando fontes de defesa de topo, referiu que o encontro de alto risco já estava a ser descrito pelos oficiais como um grande acontecimento na guerra aérea moderna.

Os pilotos tiveram de efetuar várias tentativas para atingir os alvos pretendidos durante o combate. Antecipando potenciais ataques, o Paquistão, de acordo com o relato, emitiu avisos em áreas que acreditava poderem ser alvo para minimizar as baixas civis.

Segundo a Newsweek, se os números de aviões citados forem exactos, o confronto será uma das maiores batalhas aéreas desde a Segunda Guerra Mundial.

Embora a história das batalhas aéreas em grande escala inclua eventos como a Batalha da Grã-Bretanha e a Batalha de Kursk, ambas travadas durante a Segunda Guerra Mundial com centenas ou mesmo milhares de aviões, os confrontos aéreos modernos desta escala são extremamente raros - especialmente entre dois países com energia nuclear, oficialmente não em guerra.

A recente troca de tiros põe em evidência a contínua volatilidade das relações entre a Índia e o Paquistão. Apesar dos inúmeros apelos da comunidade internacional à contenção, ambas as partes mantêm grandes e modernizadas forças aéreas e um historial de conflitos centrado na região disputada de Caxemira.

A dimensão do duelo de quarta-feira sublinha a rapidez com que os incidentes em torno do pitoresco vale de Caxemira podem escalar, mesmo quando confinados ao espaço aéreo nacional.

Embora o combate aéreo tenha terminado sem vítimas no terreno, o precedente que abre - e a postura militar que revela - sugere uma situação altamente inflamável no futuro.

A Casa Branca afirmou na sexta-feira que os Estados Unidos estão em “comunicação constante” com os líderes da Índia e do Paquistão, uma vez que o Presidente Donald Trump procura uma rápida desescalada entre as potências nucleares.

“O presidente expressou que quer ver isso ( conflitos entre Índia e Paquistão) diminuir o mais rápido possível”, disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.