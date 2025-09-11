A organização terrorista PKK/YPG, que opera sob o nome SDF, atacou civis na Síria na quarta-feira, matando uma pessoa e ferindo outras duas da mesma família.

A Agência de Notícias Árabe Síria (SANA) informou que o SDF atacou com granadas de morteiro as proximidades da cidade de Al-Khafsa, na zona rural a leste de Aleppo, bem como casas na aldeia de Al-Kayyariya, na zona rural de Manbij.

A escalada ocorre meses após a assinatura de um acordo, em 10 de março, entre o Presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa e Ferhat Abdi Sahin, um dos principais líderes do grupo terrorista PKK/YPG, para integrar as instituições civis e militares do nordeste da Síria na administração estatal, afirmar a unidade do território sírio e rejeitar planos de partição.