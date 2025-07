O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que a cooperação entre a Türkiye e o Paquistão continua a ser aprofundada em vários domínios, nomeadamente no comércio e na energia, durante o seu encontro com o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, no Azerbaijão, na sexta-feira.

O encontro teve lugar à margem de uma cimeira da Organização de Cooperação Económica (OCE) na cidade de Estepanaquerte, no Azerbaijão, no qual também discutiram as relações bilaterais, bem como questões regionais e globais, disse a Direção de Comunicações da Türkiye no X.

Erdogan sublinhou a importância de continuar os esforços conjuntos para pôr fim aos ataques de Israel a Gaza, estabelecendo um cessar-fogo e garantindo a entrega da ajuda humanitária na região.

Colaboração em sectores cruciais

Os dois líderes reafirmaram a sua determinação em fortalecer e fazer avançar as relações entre os dois países em todas as áreas fundamentais, de acordo com uma declaração do gabinete do primeiro-ministro paquistanês.

Os dois líderes sublinharam a necessidade de melhorar a colaboração em sectores cruciais como o comércio, defesa, energia, conectividade e investimento.

Sharif também reiterou o “compromisso inabalável do Paquistão de trabalhar em estreita colaboração com a Türkiye no avanço dos seus objetivos comuns de paz, estabilidade e desenvolvimento sustentável em toda a região”.

No encontro, Erdogan foi acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Hakan Fidan, pela Ministra da Família e Coesão Social Mahinur Ozdemir Goktas, pelo Ministro do Comércio Omer Bolat, pelo Ministro dos Transportes e Infraestruturas Abdulkadir Uraloglu, pelo Director de Comunicações Fahrettin Altun e por Akif Cagatay Kilic, o seu conselheiro principal para política externa e segurança.