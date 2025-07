A 17ª Cimeira da Organização de Cooperação Económica ECO terminou com o estabelecimento de novos objetivos para a cooperação regional.

Realizada em Estepanaquerte, no Azerbaijão, a cimeira adotou uma declaração conjunta, elogiando os esforços de reconstrução e desenvolvimento em larga escala do Azerbaijão nas regiões económicas libertadas do Carabaque e de Zangezur Oriental.

A declaração mencionou também "a Declaração de Istambul e a resolução relevante adotada na 51ª sessão do Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização de Cooperação Islâmica sobre a situação de centenas de milhares de azerbaijaneses expulsos à força do território da atual Arménia, e reafirmou o direito inalienável destes azerbaijaneses expulsos a um regresso pacífico, seguro e digno aos seus locais de origem."

A declaração também indicou que os membros da ECO concordaram que a sustentabilidade económica e a resiliência climática devem ser colocadas no centro da agenda futura, e que devem ser tomadas medidas conjuntas em questões como o aumento da capacidade de energia renovável, agricultura favorável para a clima, gestão da água e conservação da biodiversidade.

As iniciativas ecológicas das líderes femininas da ECO, especialmente as da primeira Vice-Presidente do Azerbaijão, Mehriban Aliyeva, e da Primeira-Dama da Türkiye, Emine Erdogan, incluindo a iniciativa "Resíduo Zero", foram altamente elogiadas.

A declaração felicitou o Azerbaijão por ter organizado com sucesso a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP29) e apoiou a candidatura da Türkiye para organizar a COP31 em 2026.

Apoiou também as iniciativas como "ECO Investment", o Conselho de Câmaras de Comércio e Indústria, a criação de um espaço de informação unificado e o fortalecimento do mandato do Banco de Comércio e Desenvolvimento da ECO.

A declaração voltar a indicar que, ainda que a cooperação nos campos da inteligência artificial, blockchain, tecnologias espaciais e tecnologia da informação será aumentada, e estruturas como o Centro de IA da ECO serão fortalecidas.

Preocupações sobre ataques de Israel contra Gaza e Irão

A declaração abordou também as situações em Gaza, o conflito entre Israel e o Irão e as tensões entre a Índia e o Paquistão.

A declaração expressou preocupação sobre a deterioração da situação em Gaza e apelou a um cessar-fogo imediato e permanente com acesso de ajuda humanitária sem restrições.

Expressando também preocupação sobre os recentes ataques de Israel contra o Irão, apelou ao respeito pelo direito internacional e à resolução das diferenças através do diálogo, observando o impacto civil.

A declaração voltou a expressar ainda preocupação sobre as crescentes tensões entre a Índia e o Paquistão, manifestando a sua solidariedade com o Paquistão e apelou ambas as partes a procurar soluções diplomáticas.

A declaração referiu que a 18ª Cimeira da ECO será realizada no Irão em 2027.