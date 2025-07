Os corpos de 20 pessoas foram encontrados perto de uma ponte numa autoestrada no estado de Sinaloa, no noroeste do México, segundo as autoridades.

De acordo com o gabinete do procurador do estado na segunda-feira, quatro corpos foram localizados à beira da estrada, enquanto outros 16 foram encontrados dentro de um veículo abandonado.

Todas as vítimas apresentavam sinais de ferimentos a bala, segundo as autoridades.

A violência na região aumentou drasticamente desde a alegada captura do cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, há quase um ano.

Zambada alegou ter sido raptado por um filho do barão da droga Joaquin “El Chapo” Guzman, que se encontra na prisão, e transportado de avião contra a sua vontade para os Estados Unidos.

O conflito deu origem a lutas internas mortais no seio do cartel, opondo os partidários de El Chapo - incluindo os seus filhos - aos rivais alinhados com Zambada.

De acordo com dados oficiais, mais de 1.200 pessoas foram mortas na região.

O cartel de Sinaloa é um dos seis grupos de traficantes mexicanos designados como organizações terroristas pelos Estados Unidos.

A nível nacional, a violência relacionada com o tráfico de droga no México custou cerca de 480.000 vidas desde 2006. Mais de 120.000 pessoas continuam desaparecidas.