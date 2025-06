O Ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, invadiu o complexo da Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental ocupada, poucas horas depois de ter sido sancionado pelo Reino Unido e por outros quatro países.

Numa breve declaração, o Departamento de Doação Islâmica em Jerusalém afirmou que Ben-Gvir invadiu na manhã de quarta-feira o complexo da Mesquita de Al-Aqsa sob a proteção das forças israelitas.

A mais recente intrusão no complexo de Al-Aqsa foi a oitava do ministro de extrema-direita desde que se juntou ao governo do Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em 2022.

Esta semana, o Reino Unido, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia e a Noruega anunciaram sanções contra dois ministros israelitas de extrema-direita - o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, e o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich - por “repetidas incitações à violência contra as comunidades palestinianas”, informou o governo britânico.

Ambos estarão sujeitos à proibição de viagens e ao congelamento de bens, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido em comunicado na terça-feira.