A Türkiye está a utilizar todos os meios diplomáticos para estabelecer a estabilidade não só no Cáucaso, mas em toda a região, declarou o Presidente Recep Tayyip Erdogan ao Primeiro-Ministro arménio, Nikol Pashinyan.

Erdogan sublinhou também os compromissos em curso com outros líderes para conter os riscos decorrentes da escalada do ciclo de violência desencadeada pelos ataques de Israel ao Irão, e destacou a importância do consenso alcançado nas negociações de paz em curso entre o Azerbaijão e a Arménia, tendo em conta o contexto actual, informou a Direção das Comunicações da Türkiye no X.

Durante a reunião na sexta-feira em Istambul, Erdogan e Pashinyan também discutiram os actuais desenvolvimentos regionais, os contactos entre Ancara e Yerevan, e o processo de paz e diálogo no Sul do Cáucaso.

O Presidente turco afirmou ainda que o seu país continuará a apoiar os esforços de desenvolvimento da região, com base numa abordagem “win-win”.

Durante a reunião, foram igualmente discutidas eventuais medidas a tomar no âmbito do processo de normalização entre a Türkiye e a Arménia.