Uma bomba da Segunda Guerra Mundial explodiu no dia 2 de outubro num aeroporto regional do sudoeste do Japão, provocando uma cratera de 6 metros de largura no meio do caminho de circulação junto à pista.

O incidente, não tão raro, ocorreu dias depois de Naha, outra cidade do sudoeste do Japão, ter evacuado cerca de 1400 pessoas antes de uma operação em grande escala para eliminar uma bomba não deflagrada dos anos da guerra (1939-45).

A bomba de 250 quilos - que se crê ter sido largada no final da Segunda Guerra Mundial, quando os aviões militares dos EUA bombardearam fortemente o Japão com munições mortíferas - foi encontrada por funcionários municipais que faziam trabalhos de rotina de saneamento numa zona residencial em dezembro passado.

No Japão, as bombas lançadas há mais de 80 anos explodem ou são encontradas enterradas sem detonação em grande número todos os anos.

A Força de Autodefesa Terrestre do Japão (GSDF), que é responsável pela eliminação de engenhos por explodir, tratou 2.348 casos de aproximadamente 37,5 toneladas de explosivos em 2023.

A sua organização irmã, responsável pela eliminação de minas submarinas, tratou 197 peças com um peso de cerca de 4,1 toneladas no ano passado.

A natureza frequente destes incidentes levanta a questão de saber por que razão as autoridades japonesas ainda não localizaram e eliminaram estas bombas não deflagradas de há 80 anos.

Porque é que o Japão tem tantas bombas por explodir?

A principal razão pela qual um grande número de bombas por explodir continua a ser descoberto no Japão é o intenso bombardeamento pelos EUA, que efectuaram ataques a grande altitude em plena luz do dia, procurando atingir alvos industriais e militares.

No entanto, uma combinação de falhas mecânicas, as defesas aéreas japonesas e os fortes ventos da corrente de jato tornaram estes bombardeamentos frequentemente imprecisos.

Um relatório de 2005 do The Japan Times refere que as GSDF retiraram uma bomba de 1,83 m de comprimento da casa de uma mulher de 84 anos que disse às autoridades que a bomba estava “algures por aí”.

Quando se casou em 1949, a família do marido disse-lhe que três bombas tinham caído nas suas terras, mas não tinham explodido.

Duas das três bombas foram levadas pelas forças norte-americanas após a guerra, enquanto a terceira foi deixada na sua propriedade porque estava “enterrada demasiado fundo” no solo.

A bomba permaneceu enterrada durante anos porque as autoridades insistiam que ela confirmasse a sua existência e indicasse a sua localização.

Embora a remoção das bombas seja da responsabilidade dos governos central e local, a sua localização é normalmente deixada ao critério dos proprietários, que suportam os custos.

Já com 80 anos quando o relatório foi publicado, a japonesa disse que não queria “passar o legado negativo para as gerações mais novas”.

Após a guerra, o Japão deu prioridade à reconstrução das suas infra-estruturas e a sua rápida reconstrução levou, por vezes, ao enterramento ou negligência de bombas não deflagradas em áreas onde se realizavam novas construções.

Embora os avanços tecnológicos tenham melhorado as capacidades de deteção, a localização de material bélico enterrado continua a ser um desafio. A procura de bombas por explodir pode ser fastidiosa e dispendiosa: em média, são escavados 100 buracos por cada engenho por explodir encontrado.

Para além disso, os materiais explosivos no interior das bombas enterradas no solo podem degradar-se. Isto torna os explosivos mais instáveis e propensos a detonar se forem afectados, tornando a sua remoção ainda mais arriscada.

Quantas bombas é que ainda não foram encontradas?

Não existe um número exato do número de bombas por explodir que ainda estão enterradas no Japão. No entanto, estima-se que milhares de toneladas de explosivos da Segunda Guerra Mundial permanecem no subsolo.

A descoberta destas bombas continua a ser uma ocorrência regular, mesmo décadas após o fim da guerra. Segundo os analistas, poderão ser necessários mais 70 a 100 anos para eliminar todas as bombas enterradas no Japão.

Os Estados Unidos da América e os seus aliados lançaram principalmente três tipos de bombas sobre o Japão. As bombas altamente explosivas foram utilizadas em cidades e instalações industriais para causar a máxima destruição através da “explosão e fragmentação”.

As bombas incendiárias, que estavam cheias de substâncias inflamáveis, eram lançadas para provocar incêndios nas cidades, enquanto as bombas de fragmentação, que continham fragmentos de bombas mais pequenas, eram utilizadas para infligir baixas generalizadas.

No entanto, muitas destas bombas nunca chegaram a explodir devido a defeitos de fabrico. Algumas bombas estavam equipadas com temporizadores de impacto ou fusíveis que podiam ser programados para detonar em momentos específicos ou no momento do impacto com uma determinada força. Ajustes incorrectos significavam que a bomba não explodia como previsto.

Factores como a temperatura, a humidade e as condições do solo também podem provocar a falha do mecanismo de detonação da bomba.

Porque é que as bombas há muito enterradas continuam a ser uma ameaça?

O simples facto de estas bombas terem permanecido enterradas durante oito décadas indica a probabilidade de os seus materiais explosivos se terem degradado ao longo do tempo.

Os explosivos degradados tendem a tornar-se instáveis porque se decompõem no solo, o que aumenta o risco de detonação acidental.

Por conseguinte, qualquer perturbação devida a construção, escavações ou mesmo chuvas fortes nas proximidades pode desencadear uma explosão.

Igualmente importante é o impacto psicológico destes engenhos por explodir.

A ameaça de explosão de bombas a qualquer momento gera medo e ansiedade em áreas como Okinawa, que foi bombardeada com 200.000 toneladas de explosivos. Acredita-se que cerca de 10.000 toneladas ainda estejam enterradas na ilha.