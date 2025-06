As autoridades japonesas executaram um homem condenado pela morte de nove pessoas em 2017, noticiaram os meios de comunicação locais na sexta-feira.

A sentença de morte de Takahiro Shiraishi, apelidado de “assassino do Twitter” do Japão, foi finalizada em 2021 depois de ele ter desistido de um recurso apresentado pelos seus advogados, de acordo com a Agência de Notícias Kyodo.

Shiraishi utilizava o Twitter para atrair as suas vítimas, a maioria das quais tinha publicado pensamentos suicidas na Internet, oferecendo-se para as ajudar a morrer ou para as ver cometer suicídio. Foi considerado culpado de assassinar, esquartejar e armazenar os corpos no seu apartamento perto de Tóquio.

De acordo com a decisão do tribunal, Shiraishi atraiu as suas vítimas - oito mulheres e um homem com idades compreendidas entre os 15 e os 26 anos - para a sua casa entre finais de agosto e finais de outubro de 2017, onde as estrangulou e esquartejou.

Também abusou sexualmente todas as vítimas do sexo feminino e roubou-lhes dinheiro.