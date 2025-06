O primeiro Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Sergiy Kyslytsya, e o membro da delegação Oleksandr Bevz reuniram-se com representantes da Alemanha, Itália e Reino Unido em Istambul para alinhar posições antes das negociações diretas com a Rússia.

De acordo com o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Heorhii Tykhyi, a reunião teve como objetivo coordenar pontos de vista sobre os itens da agenda das negociações entre a Ucrânia e a Rússia.

Os delegados ucranianos enfatizaram o seu compromisso com a paz e salientaram a necessidade de um cessar-fogo total, uma potencial cimeira ao nível da liderança e medidas humanitárias de reforço da confiança.

«As partes coordenaram posições antes da reunião de hoje entre as delegações ucraniana e russa», disse Tykhyi nas redes sociais.

O apelo da delegação ucraniana para uma «reunião de líderes» e um cessar-fogo surge no meio de esforços diplomáticos contínuos, com a Türkiye a acolher a última ronda de negociações como mediadora.

TRT Global - O mundo aguarda as negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul A Rússia confirma ter recebido um projeto de memorando de paz da Ucrânia antes da segunda ronda de negociações de paz entre as duas delegações no Palácio Ciragan, em Istambul, na segunda-feira. 🔗

Ucrânia disposta a “dar os passos necessários pela paz”

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o seu país está disposto a «tomar as medidas necessárias para a paz», antes das negociações de segunda-feira.

«Estamos prontos para tomar as medidas necessárias para a paz», disse ele numa reunião com líderes da NATO na Lituânia, acrescentando que, se a Rússia prejudicar as negociações de Istambul e não houver resultados, «novas sanções serão urgentemente necessárias».

A delegação ucraniana chegou a Istambul na segunda-feira para uma segunda ronda de negociações diretas com a Rússia.

De acordo com fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, as negociações de segunda-feira estão agendadas para começar às 10h00 GMT e decorrerão no Palácio Ciragan, em Istambul.