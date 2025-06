Todos os olhos estão voltados para Istambul antes das negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia, marcadas para segunda-feira, com ambas as delegações já tendo chegado à cidade.

Imediatamente após o início da guerra, em fevereiro de 2022, a Türkiye reuniu a Rússia e a Ucrânia à mesma mesa, tanto em Antália como em Istambul.

Em maio deste ano, a Türkiye conseguiu mais uma vez acolher as duas partes para as suas primeiras negociações em mais de três anos de conflito. As negociações realizaram-se a 16 de maio no Palácio Dolmabahçe, em Istambul.

A segunda ronda de negociações entre as duas partes está prevista para segunda-feira, às 10h00 GMT, no histórico Palácio Ciragan, em Istambul.

As duas partes concordaram em trocar 1.000 prisioneiros cada uma nas negociações de 16 de maio, apresentar as suas opiniões sobre um possível cessar-fogo em pormenor e continuar as negociações. Anunciaram que a troca de prisioneiros foi concluída em 25 de maio.

Com os atores internacionais a expressarem frequentemente a sua satisfação com o início do processo em Istambul, as negociações organizadas pela Türkiye também receberam ampla cobertura na imprensa mundial.

TRT Global - Rússia e Ucrânia trocam centenas de prisioneiros na maior troca de prisioneiros de guerra A Rússia e a Ucrânia efectuam a primeira fase de uma troca de prisioneiros em grande escala, com cerca de 800 pessoas trocadas no meio de combates contínuos ao longo da linha da frente. 🔗

A Türkiye continua os esforços de mediação

A Türkiye continuou a trabalhar em prol da paz entre a Rússia e a Ucrânia, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Hakan Fidan a visitar Moscovo nos dias 26 e 27 de maio e Kiev nos dias 29 e 30 de maio.

Em Moscovo, Fidan reuniu-se com o Presidente russo Vladimir Putin e também teve reuniões com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Sergey Lavrov e altos funcionários.

«A preferência da Rússia por Istambul como local para negociações diretas com a Ucrânia é uma manifestação do entendimento comum dos nossos países com o objetivo de estabelecer estabilidade», disse Fidan na sua reunião com Lavrov.

Lavrov disse que eles valorizam o restabelecimento da Türkiye de oportunidades para negociações diretas com a Ucrânia.

Todos os olhos se voltaram para a Türkiye mais uma vez quando Lavrov anunciou, em 28 de maio, que eles propuseram à Ucrânia realizar a próxima rodada de negociações em Istambul, em 2 de junho.

Ele disse que a delegação liderada pelo conselheiro de Putin, Vladimir Medinsky, está pronta para apresentar um memorando preparado pela Rússia «sobre todos os aspetos da superação das causas profundas da crise» à delegação ucraniana e para «fornecer as explicações necessárias» durante a segunda ronda de negociações diretas em 2 de junho, e expressou a sua gratidão à Türkiye.

Um alto responsável russo disse no domingo que Moscovo recebeu o projeto de memorando da Ucrânia propondo uma resolução pacífica para o conflito.

Vladimir Medinsky, conselheiro de Putin e chefe da delegação russa para as negociações de segunda-feira em Istambul, confirmou que o documento foi apresentado em ucraniano e inglês. Ele acrescentou que a língua não era um problema e que os pontos principais já tinham sido divulgados nos meios de comunicação ocidentais.

Medinsky disse também que a Rússia anunciaria a sua posição durante as negociações.

Ministro da Defesa da Ucrânia liderará delegação em Istambul

Em reunião com altos responsáveis ucranianos, especialmente o presidente Volodymyr Zelensky e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Andrii Sybiha, ele reiterou o apelo da Türkiye por uma paz duradoura numa conferência de imprensa com Sybiha. Referindo-se às boas relações da Türkiye com ambos os lados, ele destacou que o progresso poderia definitivamente ser alcançado, desde que eles permanecessem na mesa de negociações.

A Ucrânia disse inicialmente que queria ver o memorando preparado pela Rússia antes da segunda ronda de negociações.

O presidente ucraniano afirmou no domingo que, apesar de não ter recebido qualquer proposta de cessar-fogo da Rússia, o seu governo pretende fazer «pelo menos algum progresso» em direção à paz em Istambul.

A delegação ucraniana será liderada pelo Ministro da Defesa, Rustem Umerov, e incluirá Oleksandr Bevz, conselheiro do chefe do Gabinete do Presidente ucraniano, Oleksandr Diakov, vice-chefe do Estado-Maior do Comando das Forças Navais das Forças Armadas da Ucrânia, e o Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergiy Kyslytsya.

Trump pronuncia-se

O Presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu acabar com a guerra tanto durante a sua campanha eleitoral como após assumir o cargo.

Autoridades americanas que apoiam o processo de negociação mantiveram conversas telefónicas de alto nível com autoridades russas após a primeira ronda de negociações.

Trump e Putin também conversaram por telefone em 19 de maio, e Trump disse que a conversa correu bem e anunciou que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia começariam imediatamente.

Trump argumentou que a Rússia estava a avançar lentamente para chegar a um cessar-fogo com a Ucrânia e expressou a sua insatisfação com isso.

Ele disse numa declaração na sua plataforma Truth Social em 26 de maio, após os ataques aéreos russos à Ucrânia, que Putin «enlouqueceu».

Enquanto isso, a Rússia disse que Trump “não estava sendo suficientemente informado” sobre os “ataques terroristas em massa” da Ucrânia a cidades russas, e autoridades russas sugeriram que as suas declarações fortes sobre a guerra na Ucrânia podem ser resultado de uma “sobrecarga emocional”.

Trump também criticou Zelensky, argumentando que o líder ucraniano não fez nenhum favor ao seu país ao falar da maneira como fala.

Ao mesmo tempo, a Casa Branca divulgou uma declaração dizendo que “esperamos que a Rússia e a Ucrânia participem de conversas e negociações diretas na próxima semana em Istambul. E acreditamos que essa reunião vai acontecer”.

Ainda não está claro se os EUA enviarão um representante para essas negociações.

TRT Global - Türkiye espera receber Trump, Putin e Zelensky no âmbito dos esforços para pôr fim à guerra Rússia- “Provámos que as negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Istambul podem gerar resultados concretos”, disse Hakan Fidan durante a sua visita à Ucrânia. 🔗

Conflito intensifica-se antes das negociações

Enquanto as partes se preparavam para sentar-se à mesa em Istambul, surgiram notícias de ataques violentos no final do sábado e domingo.

No domingo, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) disse que as suas forças realizaram um ataque «em grande escala» contra a Rússia e que mais de 40 bombardeiros estratégicos foram destruídos no ataque usando drones em várias regiões, incluindo a região siberiana de Irkutsk, cujo centro administrativo fica a mais de 4.300 quilómetros (2.671 milhas) da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia.

O ataque teve como alvo quatro aeródromos, incluindo Olenya, Ivanovo, Dyagilevo e Belaya, de acordo com o relatório.

O Ministério da Defesa da Rússia também emitiu uma declaração no domingo.

O ministério reconheceu os ataques com drones a cinco aeródromos em toda a Rússia, incluindo nas regiões de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur. Classificou os ataques como «ataques terroristas» levados a cabo pelo «regime de Kiev».

O ministério disse que os ataques aos aeródromos de Ivanovo, Ryazan e Amur «foram impedidos», enquanto várias «partes de aeronaves» pegaram fogo em Murmansk e Irkutsk após o lançamento de drones de áreas próximas aos aeródromos.

«Alguns participantes nos ataques terroristas foram detidos», acrescentou.