O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, em Jeddah, assinalando a primeira visita de um alto funcionário iraniano ao reino desde a guerra de 12 dias de Teerão contra Israel, no mês passado.

A reunião de terça-feira centrou-se nas relações bilaterais e na evolução da situação regional, segundo a agência de notícias estatal saudita SPA.

Araghchi reuniu-se também com o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, e com o ministro da Defesa, Khalid bin Salman.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, descreveu as reuniões como “frutíferas” numa publicação no X.

A visita surge no meio de sinais diplomáticos renovados entre Teerão e Washington, com Araghchi a revelar que ele e Steve Witkoff, enviado do Presidente dos EUA, Donald Trump, tinham estado perto de alcançar um avanço histórico antes da guerra com Israel ter eclodido em meados de junho.

Desejo do Irão sobre a diplomacia

Num artigo de opinião publicado no Financial Times, Araghchi escreveu: “Em apenas cinco reuniões ao longo de nove semanas, o enviado dos EUA e eu conseguimos mais do que durante quatro anos de negociações nucleares falhadas com a administração Biden. Estávamos a 48 horas de uma sexta reunião decisiva quando Israel lançou os seus ataques aéreos em 13 de junho.”

Acrescentou que o Irão continua aberto à diplomacia, mas tem razões para duvidar da possibilidade de novas negociações sem um compromisso mais forte por parte dos EUA.

“Se há um desejo de resolver esta questão, os Estados Unidos devem demonstrar uma verdadeira disponibilidade para um acordo justo”, escreveu.

Araghchi afirmou ainda que o Irão recebeu novas mensagens que sugerem que Washington pode estar disposto a regressar à mesa das negociações e reiterou que o Irão está empenhado num programa nuclear pacífico sob a supervisão da ONU.

Sobre o recente conflito com Israel, Araghchi afirmou que Teerão respondeu energicamente à agressão e rejeitou qualquer sugestão de que a contenção indicava fraqueza.

“O Irão resistiu ao ataque até que Israel teve de contar com o Presidente Trump para acabar com a guerra que começou”, disse, avisando que o Irão iria repelir qualquer ataque futuro.

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou na segunda-feira que foram agendadas conversações com o Irão.

“Eles querem conversar”, disse durante uma reunião com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, na Casa Branca.