Segundo um relatório, um estudante palestiniano da Universidade de Columbia foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândegas dos EUA (ICE) quando tentava completar uma entrevista de cidadania em Vermont.

Mohsen K. Mahdawi, residente permanente legal e antigo líder do movimento de protesto no campus, foi detido no escritório dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) em Colchester, Vermont, informou o Intercept na segunda-feira.

“Ele veio para este país na esperança de ser livre para falar sobre as atrocidades que testemunhou, não para ser punido por esses discursos”, disse a advogada Luna Droubi ao Intercept, descrevendo a sua detenção como ilegal e baseada na sua identidade palestiniana.

Os seus advogados apresentaram uma petição de habeas corpus, alegando que o governo dos EUA estava a violar os seus direitos ao devido processo legal e ao persegui-lo pelas suas opiniões políticas.

O pedido sugeria que ele poderia ser deportado ao abrigo de uma disposição raramente utilizada, a Lei da Imigração e da Nacionalidade da era da Guerra Fria, que permite que os imigrantes sejam considerados ameaças à política externa americana e que foi utilizada pelo Secretário de Estado Marco Rubio noutros casos recentes, incluindo contra o ativista palestiniano Mahmoud Khalil.

A deportação serve como uma sentença de morte

Mahdawi acredita que a deportação colocaria a sua vida em perigo, citando a morte de familiares e a destruição das suas casas na Cisjordânia ocupada. “É uma espécie de sentença de morte”, disse ele, citado pelo Intercept.

Mahdawi, que tem defendido o diálogo pacífico entre estudantes judeus e palestinianos, reduziu o seu ativismo em 2024. Apesar disso, tornou-se objeto de intenso escrutínio por parte de grupos pró-Israel e sionistas como a Canary Mission e a Betar, que compilaram dossiês públicos acusando-o e a outros de antissemitismo.

O senador Bernie Sanders, de Vermont, criticou a detenção de Mahdawi, afirmando que “deve ser concedido o devido processo legal e libertado imediatamente”.

Acrescentou que os indivíduos que o detiveram "recusaram-se a fornecer qualquer informação sobre o local para onde estava a ser levado ou o que lhe iria acontecer. Isto é imoral, desumano e ilegal".

É agora o nono estudante de Columbia a ser deportado, no âmbito de uma campanha mais vasta para afastar os estudantes internacionais envolvidos em movimentos de solidariedade com os palestinianos.

Repressão

O caso de Mahdawi faz parte de uma lista crescente de estudantes pró-Palestina que criticam o genocídio perpetrado por Israel no enclave bloqueado.

No dia 8 de março, as autoridades prenderam Mahmoud Khalil, que liderou os protestos pró-Palestina na Universidade de Columbia na primavera passada. Trump celebrou a sua detenção e disse que era a “primeira de muitas”.

Trump, sem provas, acusou Khalil de apoiar o Hamas. Khalil negou qualquer ligação ao grupo de resistência Hamas. No dia 12 de abril, um juiz norte-americano decidiu que ele pode ser deportado.

Poucos dias depois da detenção de Khalil, a alegação de Trump surgiu após a detenção de outro estudante pró-Palestina, Badar Khan Suri, um investigador indiano da Universidade de Georgetown. O seu advogado disse que ele foi detido devido à identidade palestiniana da sua esposa.

Após a detenção de Suri, as autoridades perseguiram outro estudante pró-Palestina, Momodou Taal, pedindo-lhe para se entregar.

Em 25 de março, Yunseo Chung, uma estudante da Universidade de Columbia, disse que processou a administração Trump para impedir a sua deportação dos EUA devido à sua participação num protesto pró-Palestina na primavera passada.

Também em 25 de março, Rumesya Oztuk, uma estudante de doutoramento na Universidade de Tufts, foi raptada em plena luz do dia pelas autoridades por ter criticado a carnificina de Israel na Faixa de Gaza sitiada.

Outros estudantes, como Leqaa Kordia, Ranjani Srinivasan e Alireza Doroudi, foram detidos ou auto-deportados.