A Casa Branca retirou o Wall Street Journal do grupo de imprensa que cobrirá a próxima viagem do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Escócia, citando a sua reportagem “falsa e difamatória” sobre a ligação de Trump ao financeiro Jeffrey Epstein.

A decisão tomada na segunda-feira vem na sequência de uma notícia publicada pelo Journal na semana passada, segundo a qual Trump teria escrito uma carta lasciva a Epstein no dia do seu 50º aniversário.

A Casa Branca negou a reportagem e disse que Trump está a processar o jornal por causa do seu conteúdo.

“Tal como o tribunal de recurso confirmou, o Wall Street Journal ou qualquer outro meio de comunicação social não têm acesso especial garantido para cobrir o Presidente Trump”, disse Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, na segunda-feira.

“Treze meios de comunicação diversos participarão do grupo de imprensa para cobrir a viagem do Presidente à Escócia. Devido à conduta falsa e difamatória do Wall Street Journal, eles não serão um dos treze veículos a bordo”, disse.

Leavitt acrescentou que “todas as organizações noticiosas do mundo inteiro desejam cobrir o Presidente Trump” e que a Casa Branca tomou medidas para incluir “o maior número possível de vozes”.

O Politico foi o primeiro a noticiar o afastamento do Journal.

Retaliação

De acordo com o Jornal, a repórter do Wall Street Journal, Tarini Parti, foi designada para ser a correspondente da imprensa escrita nos dois primeiros dias da viagem.

Tradicionalmente, a Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA) supervisiona a alocação de material impresso, mas a administração Trump assumiu este processo pouco depois de ter assumido o cargo.

A responsável da WHCA, Weijia Jiang, criticou duramente a decisão, considerando-a “profundamente preocupante” e um ataque à liberdade de imprensa.

“A retaliação do governo contra os meios de comunicação social com base no conteúdo das suas reportagens deve preocupar todos os que valorizam a liberdade de expressão e os meios de comunicação social independentes”, afirmou Jiang num comunicado.

“Apelamos encarecidamente à Casa Branca que devolva ao Wall Street Journal a sua posição anterior na piscina e a bordo do Air Force One”, acrescentou.

A reportagem do Journal acrescentou novas camadas ao escrutínio público das ligações passadas de Trump a Epstein.

O Departamento de Justiça concluiu recentemente que Epstein morreu por suicídio em 2019 e disse que não havia lista de clientes - apesar das declarações anteriores da procuradora-geral, Pam Bondi, sugerindo o contrário.

Esse anúncio causou uma reação negativa dentro da base MAGA de Trump, onde cresceram os apelos para a divulgação completa dos documentos do governo relacionados a Epstein.