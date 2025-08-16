No sábado, a Türkiye apresentou condolências ao Paquistão pela perda de centenas de vidas no país devido às inundações.

“Estamos profundamente tristes pela perda de vidas devido às inundações no Paquistão”, afirmou um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye.

“Desejamos a misericórdia de Alá para aqueles que perderam as suas vidas e apresentamos as nossas condolências ao povo do Paquistão”, acrescentou.

De acordo com as autoridades paquistanesas, no sábado, o número de mortos devido às inundações repentinas e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas no Paquistão subiu para 321.

A maioria dos mortos está na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, onde a Autoridade Provincial de Gestão de Desastres de Khyber Pakhtunkhwa disse que 307 pessoas morreram.

Cinco pessoas foram dadas como mortas na província de Gilgit-Baltistão e outras nove na Caxemira administrada pelo Paquistão, também conhecida como Azad Jammu e Caxemira.