Türkiye envia condolências pelas muitas vítimas nas inundações no Paquistão
A Türkiye lamenta as vidas perdidas no Paquistão, onde inundações repentinas e deslizamentos de terra causaram estragos em várias províncias e comunidades.
A maioria das vítimas foi registrada em Khyber Pakhtunkhwa, enquanto as comunicações foram interrompidas em várias áreas afectadas. / AA
16 de agosto de 2025

No sábado, a Türkiye apresentou condolências ao Paquistão pela perda de centenas de vidas no país devido às inundações.

“Estamos profundamente tristes pela perda de vidas devido às inundações no Paquistão”, afirmou um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Türkiye.

“Desejamos a misericórdia de Alá para aqueles que perderam as suas vidas e apresentamos as nossas condolências ao povo do Paquistão”, acrescentou.

De acordo com as autoridades paquistanesas, no sábado, o número de mortos devido às inundações repentinas e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas no Paquistão subiu para 321.

A maioria dos mortos está na província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, onde a Autoridade Provincial de Gestão de Desastres de Khyber Pakhtunkhwa disse que 307 pessoas morreram.

Cinco pessoas foram dadas como mortas na província de Gilgit-Baltistão e outras nove na Caxemira administrada pelo Paquistão, também conhecida como Azad Jammu e Caxemira.

As comunicações em várias áreas também foram interrompidas devido a danos nas torres de telemóveis.

Mais inundações são esperadas

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres alertou para outro período de chuvas de monção a partir de sexta-feira até 10 de setembro.

As autoridades também alertaram que o aumento das temperaturas acelerou o derretimento da neve e das geleiras nas regiões de alta altitude, aumentando o fluxo de água nos rios.

As chuvas de monção, que normalmente duram de junho a setembro, costumam causar destruição em todo o sul da Ásia, incluindo o Paquistão, mas as mudanças climáticas aumentaram sua imprevisibilidade e intensidade nos últimos anos.

