LeBron James tornou-se o primeiro jogador na história da NBA a alcançar 50.000 pontos na carreira na última terça-feira, ampliando a sua liderança como o maior pontuador de todos os tempos da liga ao atingir uma marca histórica que poderá nunca ser superada.

O astro dos Los Angeles Lakers entrou em campo contra o New Orleans Pelicans com 49.999 pontos, somando os da temporada regular e playoffs, após uma atuação de 17 pontos na vitória de domingo sobre o Los Angeles Clippers.

Não demorou muito para que o ícone de 40 anos da NBA marcasse o ponto solitário necessário para atingir a barreira dos 50.000 pontos.

James, conhecido como “Rei”, que está em forma deslumbrante na sua 22ª temporada de uma carreira brilhante, recebeu um passe de Luka Doncic e acertou um sublime arremesso de três pontos de 25 pés, alcançando 50.002 pontos enquanto os fãs na Crypto.com Arena aplaudiam com entusiasmo.

James já havia superado o recorde anterior de maior pontuador da temporada regular, de Kareem Abdul-Jabbar, que era de 38.387 pontos, em 2023 — um recorde que se manteve por 39 anos.

Atualmente, James está quase 6.000 pontos à frente do total de pontos na carreira de Abdul-Jabbar, que é de 44.149, com Karl Malone em terceiro lugar (41.689 pontos) e o falecido Kobe Bryant em quarto com 39.283 pontos.

Michael Jordan ocupa a quinta posição na lista de maiores pontuadores de todos os tempos, com 38.279 pontos.

Entre os jogadores ativos da NBA, apenas Kevin Durant, com pouco mais de 35.000 pontos — cerca de 15.000 pontos atrás de James — aparece no top 10.