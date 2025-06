O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos assinaram um acordo comercial com a China na quarta-feira, sem revelar os pormenores.

“Bem, acabámos de assinar com a China ontem, certo? Acabámos de assinar com a China”, disse Trump no evento One Big Beautiful Bill, na Casa Branca, na quinta-feira.

“No acordo com a China, estamos a começar a abrir a China. Coisas que nunca poderiam ter acontecido”, acrescentou.

As autoridades norte-americanas e chinesas reuniram-se no início deste mês em Londres para discutir a questão das tarifas.

Em abril, os EUA começaram a aplicar tarifas significativas sobre os produtos importados da China. Mas em maio, os EUA e a China concordaram com uma ampla redução das tarifas punitivas durante os primeiros 90 dias.

Trump afirmou que os EUA poderão também assinar um acordo com a Índia.

Os EUA arrecadaram 88 mil milhões de dólares em tarifas, disse, acrescentando: “Não é uma coisa linda? 88 biliões”.

Remessas de terras raras

“Os EUA e a China chegaram a um acordo adicional para um quadro de aplicação do acordo de Genebra”, confirmou um funcionário da Casa Branca.

O entendimento é “sobre como podemos implementar novamente a aceleração das remessas de terras raras para os EUA”, disse o funcionário.

O Secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, foi citado pela Bloomberg: “Eles vão entregar-nos as terras raras” e, assim que o fizerem, “retiraremos as nossas contra-medidas”.

Promovendo a legislação republicana de redução de impostos e despesas, Trump afirmou que a One Big Beautiful Bill é “uma das mais importantes peças legislativas da história” dos EUA.

O One Big Beautiful Bill irá “proteger as nossas fronteiras, impulsionar a nossa economia e trazer de volta o sonho americano”, acrescentou.

Após a aprovação apertada da legislação abrangente pela Câmara dos Representantes no mês passado, os republicanos do Senado estão agora a correr para aprovar com alterações antes de a enviarem de volta para a Câmara dos Representantes para aprovação.