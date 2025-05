Os Estados Unidos e a China anunciaram esta segunda-feira um acordo para reduzir drasticamente as tarifas retaliatórias por 90 dias, reduzindo a escalada de uma guerra comercial que agitou os mercados financeiros e levantou receios de uma desaceleração económica global.

Após as primeiras negociações desde que o Presidente dos EUA, Donald Trump, lançou a guerra comercial, as duas maiores economias do mundo concordaram numa declaração conjunta em reduzir as tarifas de três para dois dígitos e continuar as negociações.

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o Vice-Primeiro-Ministro chinês He Lifeng e o representante do comércio internacional Li Chenggang descreveram as negociações do fim de semana como "produtivas" e "robustas". "Ambos os lados demonstraram grande respeito", disse Bessent aos jornalistas.

O Presidente Donald Trump tinha imposto tarifas de 145 por cento nas importações da China no mês passado – em comparação com 10 por cento para outros países na ofensiva global de tarifas que lançou.

Pequim respondeu com tarifas de 125 por cento sobre bens norte-americanos. Bessent disse que ambos os lados concordaram em reduzir essas tarifas em 115 pontos percentuais, levando as tarifas dos EUA para 30 por cento e as da China para 10 por cento.

Numa declaração conjunta, ambos os lados concordaram em "estabelecer um mecanismo para continuar as discussões sobre relações económicas e comerciais". A China saudou o "progresso substancial" alcançado nas negociações.

"Esta medida... é para o interesse dos dois países e o interesse comum do mundo", disse o ministério do Comércio chinês, acrescentando que esperava que Washington continuasse a trabalhar com a China "para corrigir a prática errada de aumentos tarifários unilaterais".

O dólar, que caiu após o lançamento do ataque tarifário de Trump em abril, recuperou o seu valor com a notícia, enquanto os futuros das ações dos EUA subiram. Os mercados europeus e asiáticos também registaram uma subida. A disputa comercial entre Washington e Pequim abalou os mercados financeiros, levantando receios de que as tarifas pudessem reavivar a inflação e provocar uma desaceleração económica global.

Um passo em frente

A Diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, descreveu as negociações de domingo como um "passo significativo em frente" que "constitui um bom presságio para o futuro".

"No meio das tensões globais atuais, este progresso é importante não apenas para os EUA e a China, mas também para o resto do mundo, incluindo as economias mais vulneráveis", acrescentou. Antes da reunião na discreta residência do embaixador da Suíça junto das Nações Unidas em Genebra, Trump tinha sinalizado que poderia baixar as tarifas, sugerindo nas redes sociais que "uma tarifa de 80% sobre a China parece adequada!"

No entanto, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, esclareceu posteriormente que os Estados Unidos não baixariam as tarifas unilateralmente, dizendo que a China também teria de fazer concessões.

A reunião em Genebra ocorreu dias após Trump ter revelado um acordo comercial com o Reino Unido, o primeiro com qualquer país desde que lançou a sua ofensiva global de tarifas. O acordo não vinculativo de cinco páginas confirmou aos investidores nervosos que Washington estava disposto a negociar alívios específicos por setores relativamente às tarifas recentes. Porém, Trump manteve uma taxa de 10 por cento sobre a maioria dos bens britânicos e ameaçou mantê-la como taxa base para a maioria dos outros países.

TRT Global - A China promete "lutar até ao fim" enquanto Trump adverte para a imposição de mais 50% em tarifas "Se os Estados Unidos da América insistirem em seguir o seu próprio caminho, a China lutará até ao fim", afirma um responsável chinês, acrescentando que a ameaça de Trump "expõe mais uma vez a natureza chantagista dos Estados Unidos da América". 🔗

À volta do mundo

Segundo Kenneth Broux, estrategista sénior de FX e Taxas na Societe Generale em Londres, houve uma redução na escalada entre a China e os EUA que resulta numa redução da tarifa sobre bens chineses para 30 por cento e das tarifas chinesas sobre bens norte-americanos para 10 por cento.

"É um voto claro do mercado a favor de ativos de maior risco. É um passo na direção certa e positivo para os ativos e economia dos EUA", disse ele. "O dólar estava a atrasar outros mercados na recuperação dos mínimos de abril. Tínhamos as ações a voltar aos níveis de 2 de abril, tínhamos os rendimentos das obrigações nesses níveis e o dólar estava na verdade a atrasar esse movimento", acrescentou. Agora, disse que, estão a reunir-se as condições para um ajustamento mais profundo e uma recuperação maior do dólar para acompanhar as ações e rendimentos das obrigações.

Em Hong Kong, Zhiwei Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management, disse: "Isto é o melhor do que eu esperava. Pensei que as tarifas seriam reduzidas para acerca de 50 por cento e isto é muito mais baixo. Obviamente, estas são notícias muito positivas para as economias de ambos os países e para a economia global, e tornam os investidores muito menos preocupados com os danos nas cadeias de abastecimento globais a curto prazo."

"Mas também não podemos esquecer que isto é apenas uma redução temporária de tarifas de três meses. Portanto, este é o início de um longo processo. Os dois lados provavelmente gastarão meses para chegar a uma resolução ou alcançar um acordo comercial final, mas este é um excelente ponto de partida", acrescentou Zhang.

Para Arne Petimezas do Grupo AFS em Amesterdão, uma reviravolta tão acentuada dos EUA nas tarifas na manhã da segunda-feira é bastante surpreendente. "Parece que as tarifas sobre a China cairão para níveis controláveis, embora temporariamente. Os mercados devem reagir positivamente a isto", disse Petimezas. "Como é que o Trump pode aumentar a credibilidade nas tarifas quando a pausa de 90 dias terminar? Ele abrandou as suas tarifas mais rapidamente do que alguém pensava que poderia, e 2 de abril será em breve esquecido. É verdade que ele disse para comprar na queda", acrescentou Petimezas.

"O resultado supera as expectativas do mercado. Anteriormente, a esperança era apenas que os dois lados se sentassem para conversar, e o mercado estava muito frágil", disse William Xin, presidente do fundo de cobertura Spring Mountain Pu Jiang Investment em Xangai. "Agora, há mais certeza. As ações chinesas e o yuan estarão em alta durante algum tempo", acrescentou.

Impacto no mercado

Ações: Os Futuros do S&P 500 e Nasdaq subiram 2,8 por cento e 3,6 por cento, respetivamente, de ganhos anteriores de 1,5-2 por cento, enquanto na Europa, o STOXX 600 subiu 1 por cento no início da negociação.

Forex: O dólar registou ganhos, com o euro a descer 0,8 por cento para $1,1164, tendo negociado em baixa de 0,2 por cento no dia anterior, enquanto o iene enfraqueceu, deixando a moeda norte-americana a subir 1,1 por cento para 146,945, de um ganho anterior de 0,5 por cento.

Obrigações: Os rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos subiram 6 pontos base no dia para 4,435 por cento, tendo negociado em alta de 5 pontos base antes da declaração conjunta.