O Comando Central dos EUA anunciou na sexta-feira que as suas forças mataram um membro sénior do Daesh e financiador importante durante uma operação em Atimah, no norte da Síria.
A operação realizada em 19 de agosto matou o terrorista que “tinha relações em toda a rede do Daesh na região, representando uma ameaça direta para as forças dos EUA e da coligação e para o novo Governo da Síria”.
“Continuaremos a perseguir os terroristas do Daesh com determinação inabalável em toda a região”, disse o Almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM.
“Juntamente com os nossos parceiros e aliados, o CENTCOM permanece firme no seu compromisso de garantir a derrota duradoura do Daesh e a proteção do território dos EUA.”
