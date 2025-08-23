MUNDO
1 min de leitura
Membro sénior do Daesh morto no norte da Síria
O CENTCOM dos EUA promete atacar os terroristas do Daesh em toda a região.
Membro sénior do Daesh morto no norte da Síria
Comando Central dos EUA (CENTCOM). / TRT Balkan
23 de agosto de 2025

O Comando Central dos EUA anunciou na sexta-feira que as suas forças mataram um membro sénior do Daesh e financiador importante durante uma operação em Atimah, no norte da Síria.

A operação realizada em 19 de agosto matou o terrorista que “tinha relações em toda a rede do Daesh na região, representando uma ameaça direta para as forças dos EUA e da coligação e para o novo Governo da Síria”.

“Continuaremos a perseguir os terroristas do Daesh com determinação inabalável em toda a região”, disse o Almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM.

Recomendado

“Juntamente com os nossos parceiros e aliados, o CENTCOM permanece firme no seu compromisso de garantir a derrota duradoura do Daesh e a proteção do território dos EUA.”

RelacionadoTRT Global - EUA vão financiar terroristas para combater terroristas
Explore
Relatório: Presidente iraniano 'levemente ferido' no ataque israelita do mês passado
Gaza: A fome está agora a matar o que as bombas israelitas não mataram
As autoridades iranianas fazem rusga na oficina de drones gerida por 'agentes' israelitas em Teerão
Erdogan e Aliyev discutem laços bilaterais e segurança regional numa conversa telefónica
Seul: Pyongyang forneceu a Moscovo reservas massivas de projéteis de artilharia
Relatório: EUA podem deportar migrantes para países terceiros com apenas 6 horas de aviso
Rússia lamenta a recusa da Coreia do Norte em participar na ASEAN
Após o desarmamento dos terroristas do PKK, Erdogan diz "A Türkiye venceu"
Zelenskyy confirma o reinício do fornecimento de armas norte-americanas à Ucrânia
EUA sancionam presidente cubano pela forma como lidou com os protestos de 2021
Armas terroristas do PKK destroem-se em chamas
Erdogan: Uma Türkiye sem terrorismo “trará resultados positivos”
UNESCO acrescenta sítios dos Camarões e do Malawi à lista do património
Uganda reabre postos fronteiriços com a República Democrática do Congo por ordem presidencial
Chefe do exército paquistanês acusa a Índia de promover "agenda nefasta" após conflito fronteiriço
Dê uma espreitadela na TRT Global. Partilhe os seus comentários!
Contact us