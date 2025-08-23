O Comando Central dos EUA anunciou na sexta-feira que as suas forças mataram um membro sénior do Daesh e financiador importante durante uma operação em Atimah, no norte da Síria.

A operação realizada em 19 de agosto matou o terrorista que “tinha relações em toda a rede do Daesh na região, representando uma ameaça direta para as forças dos EUA e da coligação e para o novo Governo da Síria”.

“Continuaremos a perseguir os terroristas do Daesh com determinação inabalável em toda a região”, disse o Almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM.