O Pentágono atribuiu 130 milhões de dólares no seu orçamento para 2026, ao abrigo do Fundo de Formação e Equipamento Contra o ISIS (CTEF), para apoiar grupos armados na Síria, incluindo as SDF dominadas pelas YPG.

De acordo com um documento do Departamento de Defesa sobre a justificação do seu orçamento para 2026, o fundo tem como objectivo apoiar a formação, o equipamento e os subsídios mensais das SDF e do Exército Livre da Síria, apoiados pelos EUA, sediados no sudeste da Síria, juntamente com “forças parceiras controladas” no Iraque e no Líbano.

Indicando que a alocação inclui armas ligeiras, material médico e reparações de instalações, o documento afirmou que o ressurgimento do Daesh (ISIS) “é uma ameaça aos interesses nacionais dos EUA, aos povos do Iraque, da Síria, do Líbano e à comunidade global”.

O YPG é a extensão síria do PKK, um grupo designado como organização terrorista pela Türkiye, pelos EUA e pela UE.

A maior parte vai para o grupo terrorista PKK/YPG

Dos 130 milhões de dólares destinados à Síria no orçamento do Pentágono para 2026, 7,42 milhões de dólares são atribuídos ao Exército Livre da Síria, que, segundo o documento, deverá “alargar o seu alcance” contra os remanescentes do Daesh no deserto de Badiyah.

A grande maioria do financiamento, no entanto, é direcionada para o SDF.

Este último financiamento vem juntar-se aos 147,9 milhões de dólares em 2025 e 156 milhões de dólares em 2024 que Washington atribuiu a grupos semelhantes na Síria sob a bandeira da luta contra o Daesh, uma justificação que a Türkiye há muito rejeita como um disfarce para armar actores terroristas na sua fronteira.

Na sua campanha sobre terrorismo que dura há quatro décadas, o PKK, designado como organização terrorista pela Türkiye, pelos Estados Unidos e pela União Europeia, custou a vida a mais de 40.000 pessoas, incluindo civis, mulheres e crianças.

A Türkiye argumenta que equipar o PKK/YPG sob qualquer rótulo equivale a apoiar directamente o terrorismo.